O caderno Direito & Justiça Minas criou, de forma inédita, a coluna “Sem Toga”, que, em 2024, trouxe expoentes da magistratura, Ministério Público e advocacia, que contaram ao leitor seus hobbys e atividades quando não estão no exercício de suas profissões. A coluna foi das mais lidas, servindo como importante vetor de aproximação entre autoridades e leitores, através de uma maior humanização da relação.

O desembargador Rogério Medeiros, 3º vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, integrante da Quinta Câmara Cível, é um aficionado pela literatura. Quando não está às voltas com o tecnicismo e a hermenêutica das legislações postas, ele tem à frente um bom livro (28/5/2024)



Maratonista por convicção: “A corrida é o mais democrático dos esportes. A gente sempre encontra amigos e conhecidos”, desembargadora federal Luciana Pinheiro (11/6/2024)



Pesquisas, consultas, normas comparadas e estudo, muitos estudo, fizeram do procurador do MPF-MG, Carlos Bruno Ferreira da Silva (a família Gabriel, Carlos Bruno, Fernanda, Maria Sophia e Iva), um profissional bem-sucedido antes mesmo de completar meio século de vida (25/6/2024)



O magistrado (desembargador do TRT 3ª Região, Jorge Berg de Mendonça) cultua na religião o seu sentido mais literal, ou seja, o de re-ligar alma e coração ao uni-verso (união da diversidade). Ele acredita em reencarnação e vida extraterrestre, reverencia o Papa Francisco “por sua prática vivencial” e se espelha em Dom Luciano Mendes de Almeida (9/7/2024)

Poeta, professor, músico, escritor e cultor de amizades... Todas estas qualificações cabem na vida extracurricular do desembargador do Tribunal de Justiça de MG, Jair José Varão Pinto, nascido no Rio de Janeiro, em 1962 (23/7/2024)



Karin Liliane de Lima Emmerich e Mendonça, desembargadora do TJMG, tem uma atuação vibrante na política associativa. Ela responde hoje pela presidência da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica (2023-2026), seção Minas Gerais, e ocupa o cargo de vice-corregedora geral do TJMG (2024-2026). Integrante da 9ª Câmara Criminal Especializada, desde 2022, já fez mais de 70 palestras com enfoque na violência contra a mulher, as crianças e os adolescentes em ambiente doméstico (6/8/2024)

Ele é vocalista de uma banda de rock. Isso mesmo! Põe seu gogó à disposição do mais elétrico dos ritmos, que seduz multidões. Seu delírio nas horas vagas passa pela música embalada por guitarras, baixo e bateria. “Ainda encontro tempo para cantar”, explicou, João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, presidente da Faculdade Milton Campos e procurador jurídico geral da Ânima Educação (20/8/2024)



Seu universo criativo começa dentro de casa, com um ateliê de costura. Foi no ambiente doméstico, principalmente no cerzir delicado de sua avó Emília, que ela (desembargadora do TRT - Terceira Região, Juliana Vignoli Cordeiro) descobriu as infinitas possibilidades da agulha, tesoura e tecido em modelagens próprias (3/9/2024)



Aos 40 anos, descobriu-se meia maratonista. A corrida é importante para o corpo, mente e espírito, pois requer resiliência, determinação, confiança e disciplina, a exemplo da vida profissional, justificou a desembargadora do TJMG, Áurea Maria Brasil Santos Perez (17/9/2024)



“Uma de minhas missões está na causa animal, onde tenho atuado bastante”, explicou a desembargadora do TJMG, Cláudia Maia, particularmente no tocante ao resgate de cães em estado de abandono e maus tratos (1/10/2024)



O superintendente do MTE-MG, Carlos Alberto Menezes de Calazans, é um habitué das salas de música clássica, uma de suas paixões nas horas vagas. Já ouviu por centenas de vezes todo o repertório erudito de compositores como Bach, Wagner, Beethoven e Mozart (15/10/2024)



Paulo Mendes Campos, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade e os heterônimos (Alberto Caieiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Bernardo Soares) de Fernando Pessoa são passageiros cativos no universo poético da desembargadora Maria Lúcia Cabral Caruso, integrante da 12a Vara Cível do TJMG (29/10/2024)



Aos 64 anos, bem vividos, como ressaltou, Alberto Deodato Maia Barreto Neto, desembargador do TJMG, nutriu por vários anos longa paixão por motocicletas, em especial as da marca Harley-Davidson, norte-americana, cujo barulho do escapamento se assemelha a uma sonata aos ouvidos dos adeptos (12/11/2024)



O desembargador do TJMG, Paulo Tarso Tamburini Souza, é considerado o Indiana Jones da direito brasileiro. São cerca de 100 países visitados em missão do direito. Ele atravessou o Saara com os tuaregues. Desfrutou da rotina dos lamas no Tibete. Negociou com os guerrilheiros no Zimbabwe (26/11/2024)



A desembargadora do TJMG, Lilian Maciel Santos, já nos primeiros anos da infância, sentada na desconfortável banqueta de um piano, se empenhou em dominar a sonoridade advinda das teclas, dedicando-se com afinco às aulas. Nunca mais o instrumento saiu das proximidades de sua existência, a tal ponto que hoje atua como tecladista no conjunto de rock On the Roof (10/12/2024)