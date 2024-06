Ela é movida a endorfina: o hormônio produzido pela glândula hipófise no cérebro, que alivia a dor e cria agradável sensação de bem-estar. Praticante de exercícios aeróbicos, como a corrida e a natação, além da yoga, a desembargadora do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, Luciana Pinheiro Costa, é adepta da prática diária de atividades físicas, inclusive na academia. Não relaxa nem nos feriados e fins de semana. Mãe de três filhos, se desdobra com vigor e bom humor frente aos inúmeros desafios enfrentados na instituição jurisdicional, na vida familiar e pessoal. Um exemplo: acabou de competir na meia maratona do Rio de Janeiro, com performance invejável.

Ou seja, suou e gastou a sola do tênis por 21 quilômetros, debaixo de sol escaldante, e pasmem!, no tempo exato de duas horas e oito minutos. "Comecei a correr depois do primeiro filho para tirar os quilinhos a mais gerados na gravidez", explicou. Orientada por uma junta médica, tomou gosto. No início, observou, revezando passos largos e corrida curta em transição gradual. Com seis semanas, estava apta a disparar pelos bairros da região centro-sul de Belo Horizonte.

"Quem corre e não faz musculação fatalmente vai se machucar", advertiu. Ciente de que sofre com uma escoliose, ela vigia de perto o ponteiro da balança e não abre mão de alongamentos e sessões de acupuntura. "A corrida é o mais democrático dos esportes. A gente sempre encontra amigos e conhecidos", avaliou. Nascida em Rio Pardo, a desembargadora formou-se pela Faculdade de Direito da UFMG, em 1992, na turma centenária. Inaugurado em agosto de 2022, o TRF6 cumpriu com atraso de décadas uma sanha reivindicatória dos mineiros, apesar da pouca estrutura e escassez de recursos.

"Nosso esforço concentrado é para zerar nas próximas semanas, em meu gabinete, cerca de 12 mil processos de 2010 para então subir os de 2011", informou a maratonista do Judiciário. No Youtube é possível assistir a uma sua aula na Escola da Magistratura, intitulada "Perícia Biopsicossocial na Concessão de Benefício Assistencial". Quem imagina que a vida dessa mulher dinâmica, antenada com os novos tempos, se encerra neste cenário se enganou. Ela é doceira de mão cheia, como se diz no interior, inclusive para casamentos, batizados e aniversários. Com alguma sorte, um felizardo corredor é capaz de encontrar a atleta pelas ruas da cidade.