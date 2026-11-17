O governador Mateus Simões escolheu o promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto para assumir a cadeira de procurador-geral de Justiça no biênio 2027/2028. Com isso, Kazê, como é carinhosamente chamado pelos colegas, chefiará o Ministério Público mineiro por boa parte do governo de Cleitinho Azevedo. O nome de Kazê traz tranquilidade à classe, não só ante sua exitosa experiência à frente do Caoma – Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Meio Ambiente, onde teve significativa importância no enfrentamento de temas importantes como os acidentes de Mariana e Brumadinho, mas, principalmente, pela seriedade de conduta e capacidade de diálogo que possui.



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VERDADE ABSOLUTA



“Dar exemplo não é a principal forma de influenciar os outros. É a única forma”

Albert Einstein

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DIREITO

No dia 24/11, Rodrigo Badaró, conselheiro do CNJ e membro titular do Conselho Consultivo dos Diários Associados, e Matheus Puppe, DPO da OAB Nacional, lançarão, na 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, em Salvador-BA, o livro "Inteligência Artificial e Direito: Arquitetura Jurídica Humanizada na Era Algorítmica". Ao longo de 42 capítulos, a obra aborda o desafio de unir rigor técnico e reflexão jurídica sobre governança algorítmica, proteção de dados, responsabilidade civil e o uso prático da IA no Judiciário e na advocacia. O prefácio é assinado pelo ministro Edson Fachin, presidente do STF.

Romão Ávila, novo presidente do CNPG Divulgação

O PRESIDENTE DOS PROCURADORES

O procurador-geral do Mato Grosso do Sul, Romão Ávila Júnior, foi eleito, por unanimidade, presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG). A escolha se deu durante a 10ª Reunião Ordinária do CNPG, realizada em Salvador (BA). Romão tomará posse em 15 de dezembro de 2026, em Brasília-DF e substituirá Pedro Maia, atual procurador-geral da Bahia.

Divulgação

PRÊMIO JK

Amanhã, 18 de novembro, no Teatro Nacional, em Brasília-DF, ocorre o 2º Prêmio JK Correio Braziliense, que leva o nome do ex-presidente Juscelino Kubitschek, simbolizando o espírito visionário, a modernidade e a capacidade de transformação que deram origem à capital federal. Criado em 2025 para comemorar os 65 anos do jornal, o prêmio representa um reconhecimento oficial às trajetórias de personalidades e instituições que impulsionam o desenvolvimento, a cultura e a transformação social de Brasília e do Brasil.

Carlos Ivan Simonsen Leal, presidente da FGV, e César Campos, diretor da FGV Europe Divulgação

EM PROL DO BRASIL

A Fundação Getulio Vargas – FGV é a mais reconhecida “think tank” da América Latina, na qualidade de instituição de estudos, pesquisa, formulação de políticas públicas e pensamento estratégico. Com esse cabedal, o presidente da FGV, Carlos Ivan Simonsen, dentro do projeto desenvolvido pelo braço internacional da entidade, a FGV Europe, que há quase 11 anos se encontra em atividade na União Europeia, fez aplaudidíssima palestra na embaixada do Brasil em Roma, na Piazza Navona. Além disso, chefiou a missão que discutiu, com os embaixadores do Brasil na Itália e junto à Santa Sé e parlamentares italianos, detalhes quanto ao II Fórum Internacional sobre Combate aos Crimes Transnacionais, que será realizado em parceria entre a FGV e o Ministério Público do Rio de Janeiro, que na agenda dessa semana foi representado por Marfan Vieira, procurador-geral por quatro mandatos e atual secretário-geral de Relações Institucionais do MPRJ.

Líderes do GO-15, tendo à frente o brasileiro Márcio Rea Divulgação

BRASILEIRO NO TOPO DA ENERGIA

O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Márcio Rea, foi empossado, em Whashington-DC, como presidente do GO-15, grupo que engloba os 18 países operadores dos maiores sistemas elétricos do mundo, responsáveis por atender 60% da demanda global de eletricidade. É a primeira vez que um brasileiro assume a presidência do grupo, o que faz jus à posição de liderança internacional do país no setor de energia, já que o Sistema Interligado Nacional (SIN) reúne cerca de 180 mil quilômetros de linhas de transmissão, extensão suficiente para dar aproximadamente quatro voltas ao redor da Terra.

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DA AÇÃO CÍVEL

O desembargador José Marcos Rodrigues Vieira, do TJMG, lançará, no próximo dia 30 de novembro, na sede da Amagis – Associação dos Magistrados Mineiros, sua nova obra “Da Ação Cível” que, segundo o autor, objetiva “mostrar a evolução do conceito de ação, que alcançou contornos variados no Código de Processo Civil vigente e em diferentes leis processuais. E identificar as técnicas adiantadas de aperfeiçoamento e completude da tutela jurisdicional.” Imperdível!