SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRF-6 EM MONTES CLAROS

Com a presença do ministro João Otávio de Noronha, do STJ, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região deu início às suas sessões itinerantes de julgamento. A maioria dos desembargadores federais que formam a corte, capitaneados pelo presidente Vallisney Oliveira, se deslocou para a cidade no Norte de Minas, onde foi realizada uma palestra do ministro Noronha, seguida de uma sessão de julgamento do TRF. A ideia, louvável, é aproximar o tribunal dos jurisdicionados, dos advogados e dos próprios juízes federais de primeira instância. O desembargador federal Flávio Gambogi foi um dos coordenadores do evento.

Rodrigo Badaró, conselheiro do CNJ, e sua esposa Luciana nos 100 anos dos Diários Associados Divulgação



DOS EUA PARA MINAS

Nascido em Richmond, Virgínia, nos Estados Unidos, o advogado Rodrigo Badaró, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e membro do Conselho Consultivo dos Diários Associados, nunca escondeu seu sangue mineiro. O neto do saudoso senador, escritor e barítono Murilo Badaró recebeu ontem, na Assembleia Legislativa, o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais, em uma iniciativa da deputada Carol Caram (Avante), que merece aplausos.

Desembargadora Denise Alves Horta, presidente do TRT-3, e o desembargador Alberto Diniz, do TJMG Divulgação



CONCILIAÇÃO TRABALHISTA

O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-3) realizou a 9ª Semana Nacional da Conciliação. No país, os resultados superaram as expectativas totalizando mais de 41.000 pessoas atendidas e mais de R$ 2 bilhões em composições, gerando quase R$ 260 milhões para o caixa do Governo Federal, a título de recolhimentos fiscais e previdenciários. A presidente do TRT-3, desembargadora Denise Alves Horta, festejou que, somente o TRT-3 realizou 10.841 audiências, que redundaram em 3.267 processos finalizados por conciliação e uma arrecadação de mais de R$ 244 milhões e anunciou que Juiz de Fora será a próxima cidade a ser contemplada com a instalação de um Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Justiça do Trabalho – CEJUSC/JT. Com previsão de, em 2025, superar os mais de 4,1 milhões de novos processos que ingressaram na Justiça do Trabalho em 2024, essas medidas são fundamentais para tentar se reduzir o incômodo acervo de processos.

Presidente Vallisney Oliveira, do TRF-6a Região, e o presidente Luiz Carlos Corrêa Júnior, do TJMG Divulgação



TRIBUNAIS UNIDOS

No evento itinerante de Montes Claros, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Carlos Corrêa Júnior também se fez presente. Na oportunidade, os dois tribunais, TRF-6 e TJMG, firmaram convênio de cooperação para viabilizar soluções mais ágeis, inclusive com estímulo a soluções autocompositivas em relação a conflitos agrários coletivos.

Ministro Ricardo Cueva, do STJ, e sua esposa Adriana, padre Antônio Guerra e ministro Antônio Anastasia, do TCU, no 100 anos dos Diários Associados Divulgação



EVENTO DE 100 ANOS DOS DIÁRIOS ASSOCIADOS

O centro de convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, ficou pequeno para abrigar a todos que compareceram ao musical “Chatô & e os Diários Associados – 100 anos de paixão”. Estrelado por Stepan Nercessian, Cláudio Lins, Patrícia França e grande elenco, com texto de Fernando Morais e Eduardo Bakr, direção de Tadeu Aguiar e coreografia de Carlinhos de Jesus, a peça nada deixa a desejar em relação aos espetáculos da Broadway. O governador de Brasília, Ilbaneis Rocha, fez a abertura destacando a importância histórica e atual dos Diários Associados, que tem nos jornais Estado de Minas e Correio Braziliense, na TV Alterosa e na Rádio Tupi seus carros chefes, além do Portal Uai, que conta mais de 30 milhões de acessos/mês. No final de junho, o musical estreia em São Paulo. Ao presidente executivo dos Diários Associados, Josemar Gimenez de Resende, idealizador da peça, um retumbante “bravo”.

Os bons serviços prestados aos orgulhosos mineiros Divulgação



250 ANOS DA POLÍCIA MILITAR

A coronel Jordana, comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar, o promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, que fez um estupendo trabalho à frente do CAOMA – Centro de Apoio Operacional às Promotorias do Meio Ambiente do MPMG, o presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Corrêa Júnior, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Leite e a delegada-geral Letícia Gambogi foram homenageados, no Palácio da Liberdade, pelos 250 anos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) com a Medalha Alferes Tiradentes, a maior condecoração da respeitada corporação.

Desembargadores Fernando Torres Garcia e Artur Beretta, presidente e vice-presidente do TJSP, recebem o desembargador Rogério Medeiros, 3º vice do TJMG Divulgação



MEDIAÇÃO EM ALTA

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) sediou o NUPEMEC, encontro em defesa da mediação, conciliação e cidadania. Reunindo a magistratura da região sudeste, o evento contou com palestras e apresentações de painéis exitosos de solução autocompositiva, de acordo com o que vem sendo pregado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Representando o TJMG, o desembargador Rogério Medeiros falou sobre as ações pioneiras realizadas com indígenas em Minas.



JUSTA HOMENAGEM

No próximo dia 25 de junho, na sede do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, será lançada a obra “Aspectos Polêmicos e Atuais do Direito Material e Processual do Trabalho – estudos em homenagem ao ministro Carlos Alberto Reis de Paula”. Mineiro de Pedro Leopoldo e torcedor fanático do América Mineiro, Reis de Paula foi presidente do TST e, hoje, aposentado, é advogado proeminente em Brasília. Alegria maior do que a possibilidade de seu time do coração retornar à primeira divisão, está na coordenação da obra, a cargo da advogada Amanda Pereira Reis de Paula, sua neta.