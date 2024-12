Alguns dos maiores expoentes do judiciário estadual e federal foram destaques no “JUDICIÁRIO EM FOCO” neste ano, trazendo seus projetos e metas para seus mandatos à frente de posições relevantes perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal Regional Federal - 6ª Região e Tribunal Regional do Trabalho - 3ª Região, bem como análises sobre temas importantes.



“Teu dever é lutar pelo direito, mas se um dia encontrares o direito em conflito com a Justiça, lute pela Justiça.”

“Diante desse cenário desafiador, nossa resposta não pode ser o comodismo ou o pessimismo. Precisamos abrir nossas janelas para novos horizontes”



Desembargador e presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, José Arthur de Carvalho Pereira Filho (28/5/2024)



"A aplicação da Inteligência Artificial terá de obedecer aos princípios constitucionais consagrados: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência"



Desembargadora Federal e Presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, Mônica Sifuentes (11/6/2024)



“Além dos números demonstrarem a eficiência da Justiça do Trabalho, a sua maior razão de existir consiste na efetiva contribuição para o desenvolvimento social e econômico do Brasil”



Desembargadora e presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Denise Alves Horta (9/7/2024)



“Nosso maior patrimônio são as juízas, os juízes, as servidoras e os servidores, as colaboradoras e os colaboradores, que laboram diariamente nos diversos fóruns. Jamais poderemos prescindir dessa força qualificada de trabalho, que orgulha Minas Gerais”



Presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior (23/7/2024)

“O juiz tem certa liberdade, mas não pode infringir a lei, seria como serrar as grades da sua prisão e fugir da sua cela”



Desembargador federal, presidente eleito do TRF - 6ª Região, Vallisney Oliveira (6/8/2024)

“Essa desunião entre o pensamento científico-tecnológico e o pensamento humanista afasta, do campo do conhecimento, a força da interrogação e da reflexão”



Doutor em filosofia do direito pela UFMG, professor e desembargador do TJMG, Luís Carlos B. Gambogi (20/8/2024)



“Estamos no processo de formação inicial de 30 novo(a)s magistrado(a)s, recém-aprovadas no II Concurso Nacional Unificado para ingresso na Magistratura do Trabalho”



Desembargador do TRT - Terceira Região, Émerson José Alves Lage (3/9/2024)



“Mentiras, engodos e fake news sempre existiram e existirão, o que precisamos é criar uma política austera, rápida e eficiente de redução de danos, já que evitar a ânsia humana pela antifraternidade é missão impossível”



Desembargador federal do TRF - 6a Região, mestre e doutor em Direito, professor de Direito Penal, Informático e Criminologia, palestrante e autor de livros como “Curso de Direito Penal Informático”, Grêgore Moreira de Moura (17/9/2024)

“A mentira determinou comportamentos e construiu narrativas falsas tomadas como verdadeiras, gerando impactos substanciais sobre os rumos das civilizações”



Desembargador do TJMG e presidente do CEEMG, Octavio Boccalini (1/10/2024)



“O caminho para a solução das profundas desigualdades sociais passará a ser trilhado por regimes financeiros, via fundos de desenvolvimento”



Desembargador federal do TRF - 3a Região, Renato Lopes Becho (15/10/2024)



“A ‘teoria da decisão jurídica’ e da ‘fundamentação jurídica’ são pressupostos da legitimidade do exercício da função jurisdicional”



Desembargador e 2o vice-presidente do TJMG, Saulo Versiani Penna (29/10/2024)

“Foram 130 reuniões, presenciais e remotas, ao longo de um ano e meio, em Belo Horizonte, Vitória e Brasília”



Desembargador federal e vice-presidente do TRF- 6a Região, Ricardo Machado Rabelo (26/11/2024)

“As inovações tecnológicas são bem-vindas, mas é fundamental perceber que o julgamento continua sendo feito exclusivamente pelo magistrado”



Desembargador e corregedor-geral do TJMG, Estevão Lucchesi (10/12/2024)