Stanley Frasão

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Diretor executivo do CESA (Centro de Estudos das Sociedades de Advogados)



O senhor acaba de concluir o livro “Sociedade de Advogados e a Advocacia Brasileira”. O que lhe motivou desenvolver esse estudo e qual seu objetivo?

Dedico-me à advocacia desde 1987. Atuei na qualidade de Conselheiro Seccional da OAB/MG, presidi a Comissão de Sociedade de Advogados por 17 anos e também como membro da Comissão Nacional de Sociedades de Advogados do Conselho Federal da OAB por 12 anos, acompanhei de perto as mudanças que redefiniram o exercício coletivo da profissão. A essas funções somou-se a formação em Administração Estratégica e Gestão de Negócios pela FIA Online, que trouxe o olhar de gestão que faltava ao debate.

O que me motivou foi uma lacuna: faltava uma obra que tratasse as sociedades de advogados como objeto de estudo, e não apenas como texto de norma. Quis reunir a experiência institucional e a visão de gestão num só lugar.

O objetivo é oferecer análise prática e teórica, dos fundamentos normativos às estratégias de gestão e inovação, para advogados, gestores jurídicos e estudantes. Mais do que retratar o presente, o livro pretende ajudar a construir uma advocacia mais ética, inovadora e preparada para o futuro.

Nos dê um spoiler da abordagem? Quando será o lançamento?

A proposta é olhar a sociedade de advogados como organização, e não apenas como figura normativa. Em vez de me deter só no texto legal, trato a estrutura, a gestão e a estratégia como parte do mesmo problema.

O caminho segue um arco: dos fundamentos e marcos legislativos à prática ética, depois às inovações tecnológicas e, por fim, aos modelos de gestão aplicados, como o 7S da McKinsey, o Canvas de Negócios e as Cinco Forças de Porter. Teoria e ferramenta caminham juntas, sempre com aplicação no dia a dia do escritório.

O diferencial é a mistura de duas vivências: mais de duas décadas dentro das comissões da OAB e a formação em gestão de negócios. Quem lê encontra o debate institucional e o instrumento prático no mesmo lugar.

O lançamento virtual ocorreu (ww.migalhas.com.br/quentes/463855/stanley-martins-frasao-lanca-obra-sobre-sociedades-de-advogados).

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Estou programando alguns lançamentos presenciais: na reunião de associadas do CESAMG, BH, e do CESA Nacional, SP, ambas em outubro, na Conferência Mineira da Advocacia da OAB-MG, em Poços de Caldas, na Fenalaw, em novembro, no stand da ForeLegal, SP, e é possível que também ocorra na Conferência Nacional da Advocacia, em Salvador.

