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O Maná Hand Roll inaugura sua primeira unidade física com salão para atendimento ao público no dia 4 de dezembro. A operação no bairro Gutierrez representa a quarta unidade da rede na capital e na Região Metropolitana. O espaço dedicado foi estruturado para receber os consumidores e viabilizar o consumo no próprio local.

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A marca é especializada em hand rolls, definidos como rolinhos de sushi preparados para comer com as mãos, proposta descomplicada e acessível que conquistou o público mineiro. O negócio foi criado pelo mesmo grupo responsável pelo tradicional restaurante japonês Yakan e surgiu com o propósito de democratizar a gastronomia japonesa premium, reunindo ingredientes frescos, preparo ágil e preços competitivos.

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Modelo operacional e experiência no salão

Até esta inauguração, a atuação do Maná funcionava exclusivamente no modelo de delivery via iFood. Duas das unidades operam de forma integrada às estruturas do Yakan, situadas na Savassi e no Vila da Serra. A terceira operação da rede fica no bairro Ouro Preto e atua como uma cozinha dedicada apenas às entregas.

A chegada ao bairro Gutierrez marca a estreia do formato com consumo presencial. Nesse novo ponto físico, os clientes contam com a experiência completa de balcão e salão, onde podem saborear os produtos montados na hora.

Praticidade e opções do cardápio

Diferente dos temakis tradicionais ou das peças convencionais da gastronomia japonesa que exigem hashis, o conceito da casa aposta na textura e na praticidade. O cardápio enxuto foi desenvolvido priorizando sempre a crocância da alga nori aliada ao frescor de todos os insumos utilizados.

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A lista de pedidos destaca combinações como: salmão grelhado com shimeji, salmão extra, opções hot e acompanhamentos como maionese de wasabi e geleia de pimenta. A nova unidade consolida o ritmo acelerado da empresa, que já projeta novas expansões na Região Metropolitana de Belo Horizonte ao longo de 2027.