A agrónoma Rosa Moreira avisa: "a batata e a cebola não se guardam no mesmo sítio". Juntar os dois alimentos no mesmo canto provoca perdas substanciais nos três meses seguintes à colheita. Com o tempo, a batata começa a abrolhar e a cebola fica mole.

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Três elementos definem o armazenamento: temperatura, humidade e luz. A batata requer perto de noventa por cento de humidade, enquanto a cebola necessita de menos de setenta por cento. Num espaço seco, a batata desidrata, enruga e perde peso. Já num ambiente com humidade excessiva, a cebola amolece, ganha bolor no colo e apodrece. Como a batata liberta humidade continuamente, a presença dela prejudica diretamente a cebola ao lado.

A importância da cura prévia

Antes do armazenamento definitivo num local mais fresco, os produtos passam pelo processo de cura:

batata: cura durante dez a quinze dias entre quinze e vinte graus, no escuro e com humidade alta, para fechar golpes de enxada;

cebola e alho: curam de duas a três semanas à sombra e com boa ventilação, até o colo secar e a casca estalar;

abóbora: cura de sete a dez dias em local quente para a casca endurecer.

Organização e acondicionamento

Na falta de adega, servem espaços como garagens não aquecidas, alpendres fechados, anexos ou despensas viradas a norte. O acondicionamento deve ser feito em caixas de madeira ou de plástico vazado, erguidas do chão sobre estrados para permitir a circulação do ar. Sacos plásticos fechados estão fora de questão.

A batata repousa em caixas cobertas com pano escuro, evitando a luz que induz o esverdeamento e a produção de solanina. A cebola e o alho permanecem suspensos em redes ou réstias. Para conservar a cenoura fora do frigorífico, usam-se caixas com camadas intercaladas de areia ligeiramente húmida.

O clima regional também determina os cuidados: em Bragança e no interior norte, um anexo frio substitui uma câmara de frio; no litoral e em Leiria, a ventilação combate a humidade contínua; em Faro, o inverno ameno encurta o tempo de conservação, exigindo consumo antecipado.

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Uma revisão mensal de cinco minutos permite descartar unidades moles, com bolor ou a abrolhar, impedindo a transmissão mecânica de humidade e esporos. Os alimentos não devem ser lavados antes do armazenamento para não perderem a película protetora. Frutas como maçã e pêra precisam de ficar afastadas dos vegetais, pois o etileno do amadurecimento encurta o repouso da batata e da cebola, além de amargar a cenoura.