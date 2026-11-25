Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O cozinheiro espanhol Ferran Adrià rebateu as críticas sobre o uso de aditivos químicos no antigo restaurante dele, o elBulli, que ficava situado Costa Brava, na Catalunha, e apontou os riscos de um condimento comum em qualquer cozinha doméstica. Em entrevista concedida à agência AFP em Paris, o chef afirmou: "O sal é muito pior para a saúde do que qualquer estabilizante".

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A conversa ocorreu durante o lançamento de "elBulli, história de um sonho", série documental com 15 episódios na plataforma Amazon Prime. A produção acompanha o percurso profissional do cozinheiro, desde o início como lavador de pratos até o reconhecimento culinário global.

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Culinária tecnoemocional e uso de técnicas

Questionado pelo histórico de polêmicas com componentes químicos em suas receitas, Adrià rejeitou o termo cozinha molecular e classificou suas criações como "tecnoemocional". Em 17 anos de operação, o elBulli desenvolveu 1.846 receitas para explorar os limites sensoriais da gastronomia.

O chef também respondeu às afirmações de analistas que dizem que as espumas gastronômicas foram abandonadas pelo mercado. De acordo com o espanhol, milhares de restaurantes em todo o mundo mantêm o sifão presente em suas rotinas.

O papel atual dos grandes chefs

Sete anos após o encerramento das atividades do restaurante, cerca de 3 mil pessoas continuavam na lista de espera por uma reserva. Adrià descartou assumir um novo estabelecimento e analisou o cenário da profissão: "Quase todos os grandes cozinheiros do mundo, salvo algumas exceções, já não cozinham. Provam, dirigem e concebem".

Adrià atuou na formação de profissionais como Joan Roca, Massimo Bottura e René Redzepi. Segundo o catalão, 95% dos restaurantes auxiliados por ele alcançaram o sucesso. Seu irmão, Albert Adrià, inaugurou seis estabelecimentos em Barcelona, incluindo o Enigma, posicionado na 95ª colocação entre os 50 melhores restaurantes do mundo.

Atividades acadêmicas e novos centros

Fora do circuito comercial de salões, o profissional ministrou aulas na Universidade de Harvard e assumiu a liderança da elBulli Foundation. A fundação reuniu 12 milhões de euros em recursos privados, disponibilizados pelas empresas Telefónica, CaixaBank e Lavazza para construir um polo em Cala Montjoi.

O espaço deu lugar ao elBulli1846 em junho de 2023, operando como museu e centro de pesquisa. Outro projeto desenvolvido é a Bullipedia, enciclopédia sobre a alimentação humana que alcançou 24 livros em março de 2025, conforme dados da revista "Forbes", mobilizando mais de cem especialistas.

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Nascido em 14 de maio de 1962 em Hospitalet de Llobregat, Adrià teve o primeiro contato com o setor aos 18 anos. Entrou no elBulli como estagiário, assumiu o posto de chefe de cozinha em 1984 e compartilhou o cargo com Christian Lataud até 1987. Em 1990, passou a gerir o negócio com Juli Soler. O local obteve a terceira estrela Michelin em 1997, venceu o prêmio de melhor do mundo cinco vezes e colocou o cozinheiro na lista de cem personalidades da revista "Time".