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ITÁLIA

O verdadeiro molho à bolonhesa: aprenda a receita original italiana

Esqueça o que você conhece: o 'ragù alla bolognese' tradicional de Bologna não leva alguns ingredientes que usamos no Brasil; veja o passo a passo

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
22/07/2026 15:39

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O verdadeiro molho à bolonhesa: aprenda a receita original italiana
A imagem mostra um prato de espaguete com molho vermelho, uma versão popular que difere do autêntico ragù alla bolognese crédito: Freepik

Muitos brasileiros cresceram comendo espaguete à bolonhesa, mas a receita que conhecemos por aqui passa longe do prato original servido em Bologna, na Itália. O verdadeiro molho, conhecido como "ragù alla bolognese", é mais complexo, tem um cozimento lento e não costuma ser servido com fios finos de massa.

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A principal diferença está na base de sabores e no tempo de preparo. A versão italiana autêntica exige paciência, com um cozimento que pode durar horas em fogo baixo para apurar os sabores e garantir uma textura única. O resultado é um molho de carne robusto, rico e muito diferente das versões rápidas comumente preparadas no dia a dia.

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O que é o ragù alla bolognese?

O ragù alla bolognese é um molho de carne tradicional da cidade de Bologna, na região da Emilia-Romagna. Sua receita oficial, depositada na Câmara de Comércio local pela Accademia Italiana della Cucina em 1982 e atualizada em 2023, prioriza um cozimento lento com diferentes tipos de carne, vegetais e um toque de leite, que ajuda a suavizar a acidez e amaciar a carne.

Quais os ingredientes da receita original?

A lista de ingredientes da receita tradicional pode surpreender. Alho, louro e a maioria das ervas aromáticas geralmente ficam de fora. O segredo está na qualidade dos produtos e na combinação precisa dos seguintes itens:

  • Carne moída (preferencialmente 60% bovina e 40% suína, embora a receita original de 1982 especificasse apenas carne bovina)

  • Pancetta fresca

  • Cebola

  • Cenoura

  • Aipo (salsão)

  • Vinho tinto ou branco seco (ambos são aceitos na tradição bolonhesa, produzindo resultados ligeiramente diferentes)

  • Extrato de tomate ou passata de tomate

  • Leite integral

  • Caldo de carne ou de vegetais

  • Sal e pimenta-do-reino

  • Manteiga ou azeite de oliva

Como fazer o molho à bolonhesa passo a passo

O processo é fundamental para alcançar o sabor autêntico. A paciência é o ingrediente principal, pois o molho precisa cozinhar por, no mínimo, duas horas em fogo muito baixo, podendo se estender por até quatro horas para um sabor ainda mais apurado.

  1. Pique a cebola, a cenoura e o aipo em cubos bem pequenos. Refogue essa base aromática da culinária italiana, conhecida como soffritto, em manteiga ou azeite até ficar macia.

  2. Adicione a pancetta picada e frite até liberar a gordura. Em seguida, junte as carnes moídas e cozinhe até dourarem bem, desfazendo os pedaços com uma colher.

  3. Despeje o vinho e mexa o fundo da panela para soltar o sabor. Deixe o álcool evaporar completamente.

  4. Acrescente o extrato de tomate e, logo depois, o leite. Cozinhe até o leite ser absorvido.

  5. Cubra com o caldo, tempere com sal e pimenta e reduza o fogo para o mínimo possível. Cozinhe com a panela semi-tampada por pelo menos duas horas, adicionando mais caldo se secar.

Qual a massa ideal para o ragù?

Na Itália, o ragù alla bolognese raramente acompanha espaguete. O molho denso e pesado combina melhor com massas porosas ou largas que conseguem "segurar" a carne, como tagliatelle, pappardelle, fettuccine ou em camadas, na montagem de uma lasanha.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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