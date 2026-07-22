O verdadeiro molho à bolonhesa: aprenda a receita original italiana
Esqueça o que você conhece: o 'ragù alla bolognese' tradicional de Bologna não leva alguns ingredientes que usamos no Brasil; veja o passo a passo
compartilheSIGA
Muitos brasileiros cresceram comendo espaguete à bolonhesa, mas a receita que conhecemos por aqui passa longe do prato original servido em Bologna, na Itália. O verdadeiro molho, conhecido como "ragù alla bolognese", é mais complexo, tem um cozimento lento e não costuma ser servido com fios finos de massa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A principal diferença está na base de sabores e no tempo de preparo. A versão italiana autêntica exige paciência, com um cozimento que pode durar horas em fogo baixo para apurar os sabores e garantir uma textura única. O resultado é um molho de carne robusto, rico e muito diferente das versões rápidas comumente preparadas no dia a dia.
Leia Mais
Faça do jeito tradicional: receita de galeto à moda italiana
Receita de molho branco: saiba quais queijos usar para saborizar a receita
Por que cada cultura tem um caldo para tratar doenças e buscar conforto
O que é o ragù alla bolognese?
O ragù alla bolognese é um molho de carne tradicional da cidade de Bologna, na região da Emilia-Romagna. Sua receita oficial, depositada na Câmara de Comércio local pela Accademia Italiana della Cucina em 1982 e atualizada em 2023, prioriza um cozimento lento com diferentes tipos de carne, vegetais e um toque de leite, que ajuda a suavizar a acidez e amaciar a carne.
Quais os ingredientes da receita original?
A lista de ingredientes da receita tradicional pode surpreender. Alho, louro e a maioria das ervas aromáticas geralmente ficam de fora. O segredo está na qualidade dos produtos e na combinação precisa dos seguintes itens:
Carne moída (preferencialmente 60% bovina e 40% suína, embora a receita original de 1982 especificasse apenas carne bovina)
Pancetta fresca
Cebola
Cenoura
Aipo (salsão)
Vinho tinto ou branco seco (ambos são aceitos na tradição bolonhesa, produzindo resultados ligeiramente diferentes)
Extrato de tomate ou passata de tomate
Leite integral
Caldo de carne ou de vegetais
Sal e pimenta-do-reino
Manteiga ou azeite de oliva
Como fazer o molho à bolonhesa passo a passo
O processo é fundamental para alcançar o sabor autêntico. A paciência é o ingrediente principal, pois o molho precisa cozinhar por, no mínimo, duas horas em fogo muito baixo, podendo se estender por até quatro horas para um sabor ainda mais apurado.
Pique a cebola, a cenoura e o aipo em cubos bem pequenos. Refogue essa base aromática da culinária italiana, conhecida como soffritto, em manteiga ou azeite até ficar macia.
Adicione a pancetta picada e frite até liberar a gordura. Em seguida, junte as carnes moídas e cozinhe até dourarem bem, desfazendo os pedaços com uma colher.
Despeje o vinho e mexa o fundo da panela para soltar o sabor. Deixe o álcool evaporar completamente.
Acrescente o extrato de tomate e, logo depois, o leite. Cozinhe até o leite ser absorvido.
Cubra com o caldo, tempere com sal e pimenta e reduza o fogo para o mínimo possível. Cozinhe com a panela semi-tampada por pelo menos duas horas, adicionando mais caldo se secar.
Qual a massa ideal para o ragù?
Na Itália, o ragù alla bolognese raramente acompanha espaguete. O molho denso e pesado combina melhor com massas porosas ou largas que conseguem "segurar" a carne, como tagliatelle, pappardelle, fettuccine ou em camadas, na montagem de uma lasanha.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.