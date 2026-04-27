Sabores da Europa por pouco dinheiro: 7 pratos que você precisa provar

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Explorar a Europa com um orçamento limitado não significa sobreviver de lanches de supermercado. Pelo contrário, a alma da culinária de muitos países está justamente na comida de rua e nos pratos simples, que custam poucos euros e oferecem uma experiência autêntica e saborosa. É a chance de comer bem sem comprometer o bolso.

Longe de restaurantes turísticos caros, mercados locais, pequenas lanchonetes e barracas de rua escondem verdadeiros tesouros gastronômicos. Pensando nisso, a reportagem selecionou sete pratos clássicos e acessíveis que você precisa provar em sua próxima viagem pelo continente europeu, mostrando que é possível unir economia e sabor.

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Sabores que cabem no seu bolso

Bifana em Portugal

Este é um clássico português simples e delicioso. Trata-se de um sanduíche de finas fatias de carne de porco marinadas em alho, páprica e vinho branco, servido em um pão crocante. Encontrada em qualquer tasca ou café, a bifana é a refeição rápida e barata perfeita para recarregar as energias durante um passeio por Lisboa ou Porto.

Aprecie a bifana portuguesa, um sanduíche de carne de porco que é um clássico acessível da culinária de rua europeia.ARK NEYMAN de Getty Images

Gyros na Grécia

Uma das comidas de rua mais famosas do mundo, o gyros é uma refeição completa e econômica. Fatias de carne de porco ou frango assadas em um espeto vertical são servidas em um pão pita macio com tomate, cebola, batatas fritas e o tradicional molho tzatziki, à base de iogurte e pepino.

O gyros grego é uma das opções saborosas e econômicas de comida de rua para explorar na Europa.Rawf8 de Getty Images

Currywurst na Alemanha

Um ícone da cultura alemã, especialmente em Berlim. O currywurst consiste em uma salsicha de porco cozida ou grelhada, cortada em pedaços e coberta com um molho de ketchup e curry em pó. Geralmente é servido com batatas fritas ou um pãozinho, sendo uma opção popular e muito barata.

Currywurst: a salsicha de porco com molho de ketchup e curry em pó é um clássico acessível da culinária alemã.hansiline de pixabay

Lángos na Hungria

Perfeito para os dias mais frios, o lángos é um pão frito, crocante por fora e macio por dentro. A versão tradicional é coberta com creme de leite, queijo ralado e alho, mas existem diversas outras coberturas. É uma comida de rua muito comum em Budapeste, especialmente nos mercados locais.

O lángos, pão frito coberto com queijo e molho, é uma das delícias da culinária de rua húngara.undefined undefined de Getty Images

Bocadillo de Calamares na Espanha

Em Madri, este sanduíche é uma instituição. Anéis de lula empanados e fritos são servidos dentro de um pão crocante. Embora pareça simples, o contraste de texturas faz dele uma experiência única. É facilmente encontrado nos bares ao redor da Plaza Mayor por um preço justo.

Bocadillo de Calamares: a iguaria espanhola com lulas fritas em pão crocante, um clássico da comida de rua barata em Madri.Al Gonzalez de Getty Images

Pierogi na Polônia

Esses pequenos pastéis, que podem ser cozidos ou fritos, são a essência da comida polonesa. Os recheios variam entre batata com queijo, carne moída e cogumelos. Para uma refeição farta e extremamente barata, procure por um “bar mleczny” (bar de leite), um tipo de restaurante popular subsidiado.

Pierogi, prato tradicional da Polônia, é uma das opções acessíveis e saborosas da culinária europeia de rua.Anastasia Collection

Trdelník na República Tcheca

Para adoçar a viagem, o trdelník é a escolha ideal em Praga. É uma massa doce enrolada em um espeto, assada na brasa e depois passada em uma mistura de açúcar, canela e nozes. Você pode comê-lo puro ou recheado com sorvete, chocolate ou frutas.

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Trdelník, a massa doce assada na brasa e recheada, é a pedida perfeita para adoçar sua viagem pela República Tcheca.semenovp de Getty Images

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.