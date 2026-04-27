Sabores da Europa por pouco dinheiro: 7 pratos que você precisa provar
Viajar com orçamento limitado não significa comer mal. Descubra as delícias da culinária de rua e pratos típicos que cabem no seu bolso em diversos países do continente.
compartilheSIGA
Explorar a Europa com um orçamento limitado não significa sobreviver de lanches de supermercado. Pelo contrário, a alma da culinária de muitos países está justamente na comida de rua e nos pratos simples, que custam poucos euros e oferecem uma experiência autêntica e saborosa. É a chance de comer bem sem comprometer o bolso.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Longe de restaurantes turísticos caros, mercados locais, pequenas lanchonetes e barracas de rua escondem verdadeiros tesouros gastronômicos. Pensando nisso, a reportagem selecionou sete pratos clássicos e acessíveis que você precisa provar em sua próxima viagem pelo continente europeu, mostrando que é possível unir economia e sabor.
Leia Mais
-
Comer bem e barato: a culinária incrível de 3 destinos econômicos
-
Almoço de Dia das Mães: um menu completo para fazer e surpreender
Sabores que cabem no seu bolso
Bifana em Portugal
Este é um clássico português simples e delicioso. Trata-se de um sanduíche de finas fatias de carne de porco marinadas em alho, páprica e vinho branco, servido em um pão crocante. Encontrada em qualquer tasca ou café, a bifana é a refeição rápida e barata perfeita para recarregar as energias durante um passeio por Lisboa ou Porto.
Gyros na Grécia
Uma das comidas de rua mais famosas do mundo, o gyros é uma refeição completa e econômica. Fatias de carne de porco ou frango assadas em um espeto vertical são servidas em um pão pita macio com tomate, cebola, batatas fritas e o tradicional molho tzatziki, à base de iogurte e pepino.
Currywurst na Alemanha
Um ícone da cultura alemã, especialmente em Berlim. O currywurst consiste em uma salsicha de porco cozida ou grelhada, cortada em pedaços e coberta com um molho de ketchup e curry em pó. Geralmente é servido com batatas fritas ou um pãozinho, sendo uma opção popular e muito barata.
Lángos na Hungria
Perfeito para os dias mais frios, o lángos é um pão frito, crocante por fora e macio por dentro. A versão tradicional é coberta com creme de leite, queijo ralado e alho, mas existem diversas outras coberturas. É uma comida de rua muito comum em Budapeste, especialmente nos mercados locais.
Bocadillo de Calamares na Espanha
Em Madri, este sanduíche é uma instituição. Anéis de lula empanados e fritos são servidos dentro de um pão crocante. Embora pareça simples, o contraste de texturas faz dele uma experiência única. É facilmente encontrado nos bares ao redor da Plaza Mayor por um preço justo.
Pierogi na Polônia
Esses pequenos pastéis, que podem ser cozidos ou fritos, são a essência da comida polonesa. Os recheios variam entre batata com queijo, carne moída e cogumelos. Para uma refeição farta e extremamente barata, procure por um “bar mleczny” (bar de leite), um tipo de restaurante popular subsidiado.
Trdelník na República Tcheca
Para adoçar a viagem, o trdelník é a escolha ideal em Praga. É uma massa doce enrolada em um espeto, assada na brasa e depois passada em uma mistura de açúcar, canela e nozes. Você pode comê-lo puro ou recheado com sorvete, chocolate ou frutas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.