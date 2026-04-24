Almoço de Dia das Mães: um menu completo para fazer e surpreender

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Celebrar o Dia das Mães, que em 2026 será comemorado no dia 10 de maio, com um almoço especial feito em casa é uma ótima maneira de demonstrar carinho. Para ajudar na tarefa, preparamos um menu completo, que serve de 4 a 6 pessoas, com entrada, prato principal e sobremesa, que equilibra sabor e praticidade. As receitas são fáceis de seguir e o resultado promete surpreender toda a família.

A ideia é criar uma experiência gastronômica completa, que seja prazerosa tanto para quem come quanto para quem cozinha. Por isso, as escolhas foram pensadas para otimizar o tempo e garantir um prato final delicioso e com ótima apresentação, sem a necessidade de técnicas complexas ou ingredientes difíceis de encontrar.

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Entrada leve para abrir o apetite

Para começar, a sugestão é uma clássica bruschetta de tomate com manjericão. É uma opção leve, fresca e muito rápida de preparar, levando cerca de 15 minutos. Você vai precisar apenas de fatias de pão italiano, tomates maduros, folhas de manjericão fresco, alho e um bom azeite de oliva extravirgem.

Bruschettas de tomate e manjericão: a entrada leve e saborosa para o almoço especial do Dia das Mães. Lucie Liz de Pexels

Basta tostar levemente as fatias de pão, esfregar um dente de alho em sua superfície e cobrir com uma mistura de tomates picados sem sementes, manjericão rasgado e azeite. O preparo pode ser feito minutos antes de servir, garantindo que o pão permaneça crocante e os ingredientes mantenham o frescor.

Prato principal que impressiona

Como prato principal, um risoto de cogumelos frescos é uma escolha sofisticada e que agrada a diversos paladares. Embora o preparo, que leva cerca de 40 minutos, exija atenção constante ao ponto do arroz, o processo é simples e não requer habilidades culinárias avançadas. A cremosidade do prato é obtida ao cozinhar o arroz arborio lentamente em caldo de legumes.

O risoto de cogumelos, cremoso e elegante, é a sugestão de prato principal para o almoço especial de Dia das Mães. Shameel mukkath de Pexels

Os cogumelos, como paris, shiitake ou portobello, devem ser salteados separadamente e incorporados ao final do cozimento. Para finalizar, adicione queijo parmesão ralado e uma colher de manteiga. Essa combinação garante um prato elegante e cheio de sabor, perfeito para uma data comemorativa.

Sobremesa para fechar com chave de ouro

Para finalizar a refeição, a panna cotta com calda de frutas vermelhas é a sobremesa ideal. Sua textura suave e o contraste com o doce-azedinho da calda criam uma combinação perfeita. O preparo ativo leva cerca de 20 minutos, e uma grande vantagem é que ela pode ser feita de véspera, liberando tempo e espaço na cozinha no dia da celebração.

Panna cotta com calda de frutas vermelhas: a sobremesa ideal para fechar o almoço especial de Dia das Mães, como sugere o cardápio. Ofelia Diaconu's Images

O preparo leva creme de leite fresco, açúcar e gelatina. A calda pode ser feita rapidamente com morangos, framboesas e mirtilos cozidos com um pouco de açúcar. Servida gelada, é uma sobremesa leve que encerra o almoço de forma refrescante e memorável.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.