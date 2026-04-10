3 pratos da culinária de Alagoas que você precisa experimentar
Do sururu de capote ao chiclete de camarão; conheça as delícias da gastronomia alagoana que conquistam o Brasil
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Com uma mistura única de sabores do mar e do sertão, a gastronomia alagoana conquista paladares por todo o Brasil. Famosa pela criatividade e pelo uso de ingredientes frescos, suas receitas valorizam desde os frutos do mar das lagoas Mundaú e Manguaba até a tradicional carne de sol do interior.
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Essa culinária rica e diversificada oferece experiências que vão muito além do tempero. Conheça três pratos que representam a tradição e a identidade do estado e que você precisa experimentar.
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Delícias da cozinha alagoana
Sururu de capote
Considerado patrimônio imaterial de Alagoas, o sururu é um molusco encontrado em abundância nas lagoas da região. Na versão "de capote", ele é cozido dentro da própria concha com leite de coco, tomate, pimentão e coentro. O resultado é um caldo rico e saboroso, perfeito para ser apreciado como entrada. Servido geralmente em bares e restaurantes à beira-mar, é um símbolo da cultura local.
Chiclete de camarão
O nome curioso já entrega a principal característica do prato: a textura elástica e cremosa. A receita leva camarões refogados e mergulhados em um molho feito com uma mistura de queijos, como mussarela e parmesão. O calor faz com que o queijo derreta e crie o efeito "puxa-puxa". É uma criação mais moderna, mas que já se tornou um clássico nos cardápios de Maceió.
Carne de sol com macaxeira
Um clássico do sertão que brilha no litoral de Alagoas. A carne de sol, curada e dessalgada, é preparada na manteiga de garrafa até ficar macia e desfiando. O acompanhamento tradicional é a macaxeira (aipim ou mandioca), que pode vir cozida, frita ou em forma de um purê cremoso. O prato combina a simplicidade dos ingredientes do interior com um sabor marcante e reconfortante.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.