3 pratos da culinária de Alagoas que você precisa experimentar

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Com uma mistura única de sabores do mar e do sertão, a gastronomia alagoana conquista paladares por todo o Brasil. Famosa pela criatividade e pelo uso de ingredientes frescos, suas receitas valorizam desde os frutos do mar das lagoas Mundaú e Manguaba até a tradicional carne de sol do interior.

Essa culinária rica e diversificada oferece experiências que vão muito além do tempero. Conheça três pratos que representam a tradição e a identidade do estado e que você precisa experimentar.

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Delícias da cozinha alagoana

Sururu de capote

Considerado patrimônio imaterial de Alagoas, o sururu é um molusco encontrado em abundância nas lagoas da região. Na versão "de capote", ele é cozido dentro da própria concha com leite de coco, tomate, pimentão e coentro. O resultado é um caldo rico e saboroso, perfeito para ser apreciado como entrada. Servido geralmente em bares e restaurantes à beira-mar, é um símbolo da cultura local.

O Sururu de Capote, patrimônio imaterial de Alagoas, é um dos destaques da culinária local com moluscos e leite de coco.Divulgação

Chiclete de camarão

O nome curioso já entrega a principal característica do prato: a textura elástica e cremosa. A receita leva camarões refogados e mergulhados em um molho feito com uma mistura de queijos, como mussarela e parmesão. O calor faz com que o queijo derreta e crie o efeito "puxa-puxa". É uma criação mais moderna, mas que já se tornou um clássico nos cardápios de Maceió.

O Chiclete de Camarão, com sua textura cremosa e queijo derretido, é um clássico moderno da gastronomia alagoana.Reprodução Guia Da Cozinha

Carne de sol com macaxeira

Um clássico do sertão que brilha no litoral de Alagoas. A carne de sol, curada e dessalgada, é preparada na manteiga de garrafa até ficar macia e desfiando. O acompanhamento tradicional é a macaxeira (aipim ou mandioca), que pode vir cozida, frita ou em forma de um purê cremoso. O prato combina a simplicidade dos ingredientes do interior com um sabor marcante e reconfortante.

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A Carne de Sol com Macaxeira, um clássico do sertão, representa a tradição e o sabor marcante da gastronomia alagoana.Divulgação

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.