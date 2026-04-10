5 ingredientes 'secretos' da indústria que você come sem saber

Muitos produtos que enchem as prateleiras do supermercado escondem em seus rótulos componentes com nomes complicados ou origens inesperadas. Embora a maioria seja aprovada para consumo por órgãos reguladores, esses ingredientes passam despercebidos por grande parte dos consumidores, que não sabem exatamente o que estão levando para casa.

A curiosidade sobre a composição de alimentos ultraprocessados, como os famosos nuggets de frango, revela um universo de aditivos e substâncias criados pela indústria para melhorar a aparência, o sabor ou a durabilidade dos produtos. Conhecer alguns deles ajuda a fazer escolhas mais conscientes no dia a dia. Para desvendar alguns desses mistérios, confira cinco ingredientes comuns que talvez você não conheça.

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Carne mecanicamente separada (CMS)

Presente em embutidos como salsichas, linguiças e nos próprios nuggets, a CMS é uma massa obtida a partir da separação mecânica da carne que fica aderida aos ossos de aves e bovinos após a desossa. O processo utiliza alta pressão para extrair o máximo de tecido comestível, resultando em uma pasta que é depois misturada a outros ingredientes. A prática visa reduzir o desperdício e baratear o custo final do produto.

Carmim de cochonilha

Se você já consumiu um iogurte de morango, uma bala ou uma bebida com um tom vermelho ou rosa vibrante, é provável que tenha ingerido este corante. Identificado no rótulo como INS 120, o carmim de cochonilha é um pigmento extraído do esmagamento de fêmeas de um pequeno inseto chamado Dactylopius coccus, nativo da América Central e de regiões da América do Sul. É considerado um corante natural e amplamente utilizado pela indústria.

Glutamato monossódico

Famoso por realçar o quinto gosto básico, o umami, este aditivo é um dos intensificadores de sabor mais populares do mundo. Ele está presente em uma vasta gama de produtos, como salgadinhos de pacote, sopas instantâneas, caldos em cubo e pratos congelados. Sua função é tornar o sabor dos alimentos mais agradável e pronunciado ao paladar.

Dióxido de silício

Pode parecer estranho, mas um composto encontrado na areia e no quartzo é usado como aditivo alimentar. Conhecido como INS 551, o dióxido de silício atua como um agente antiumectante, ou seja, evita que produtos em pó, como queijo ralado, temperos e misturas para bolos, formem grumos ou empedrem por conta da umidade. Sua função é puramente tecnológica e não altera o sabor do alimento.

Goma xantana

Você provavelmente já viu este nome na lista de ingredientes de molhos para salada, sorvetes, sobremesas e produtos sem glúten. A goma xantana é um polissacarídeo produzido pela fermentação da bactéria Xanthomonas campestris. Na indústria, funciona como um espessante e estabilizante, garantindo que o produto final tenha uma textura cremosa e homogênea, além de impedir que seus componentes se separem.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.