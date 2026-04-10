Nuggets caseiros: 3 receitas fáceis para um empanado mais saudável

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Preparar nuggets de frango em casa é mais simples do que parece e garante uma refeição saborosa, sem conservantes e com ingredientes que você conhece. A alternativa caseira aos produtos industrializados permite controlar o teor de sódio e gordura, além de adaptar o tempero ao seu paladar. Com alguns passos, é possível transformar o peito de frango em um empanado crocante e suculento.

As receitas são versáteis e podem ser feitas na frigideira, no forno ou na fritadeira elétrica sem óleo (air fryer). O segredo para um bom resultado está em processar bem o frango e caprichar na camada de empanamento, que assegura a crocância característica do salgado. Abaixo, você encontra três formas diferentes de fazer seus próprios nuggets.

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O clássico: a receita que não tem erro

Esta é a versão mais tradicional e que agrada a todos os paladares. O resultado é um nugget dourado por fora e macio por dentro.

Ingredientes:

500g de peito de frango sem pele e osso

1 dente de alho pequeno

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Farinha de trigo, ovos e farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo:

Corte o frango em cubos e coloque no processador com o alho, o sal e a pimenta. Bata até obter uma massa homogênea. Com as mãos levemente umedecidas, molde pequenas porções da massa no formato de nuggets. Passe cada um na farinha de trigo, depois no ovo batido e, por fim, na farinha de rosca. Aqueça o óleo em uma panela funda (a temperatura ideal é de aproximadamente 180°C) e frite os nuggets até dourarem. Escorra em papel toalha antes de servir.

A versão assada e mais leve

Para quem busca uma opção com menos gordura, assar os nuggets é a solução ideal. Eles ficam crocantes e igualmente saborosos.

Ingredientes:

500g de peito de frango moído ou processado

1/2 cebola pequena ralada

Sal, páprica e ervas finas a gosto

Farinha de aveia e ovos para empanar

Um fio de azeite

Modo de preparo:

Misture o frango processado com a cebola e os temperos até incorporar bem. Molde a massa no formato desejado. Passe os nuggets no ovo batido e depois na farinha de aveia, cobrindo todos os lados. Disponha em uma assadeira untada com azeite, deixando espaço entre eles. Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 20 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual.

Nuggets turbinados com legumes

Essa receita é perfeita para incluir mais nutrientes na alimentação, especialmente das crianças. O legume se mistura à massa de frango, adicionando sabor e umidade.

Ingredientes:

400g de peito de frango

1 cenoura pequena cozida e amassada (ou abobrinha ralada)

Sal e noz-moscada a gosto

Farinha de milho, ovos e farinha panko para empanar

Modo de preparo:

Processe o frango cru. Em uma tigela, misture a massa de frango com a cenoura amassada e os temperos. Modele os nuggets e passe-os na farinha de milho, nos ovos e, por último, na farinha panko para uma crocância extra. Asse ou frite em óleo quente até ficarem bem dourados.

Dicas para um resultado perfeito

Congelamento prévio: Para facilitar o manuseio e garantir que não desmanchem, disponha os nuggets empanados em uma assadeira e leve-os ao freezer por cerca de 30 minutos antes de fritar ou assar.

Conservação: Os nuggets caseiros podem ser congelados crus por até 3 meses. Guarde-os em um recipiente ou saco plástico bem fechado. Para preparar, não é preciso descongelar; basta levá-los direto para o óleo, forno ou air fryer.

Na air fryer: Todas as receitas podem ser adaptadas para a fritadeira elétrica. Pré-aqueça a 200°C e asse por 15 a 20 minutos, virando na metade do tempo. Borrifar um pouco de azeite ajuda a deixá-los mais dourados. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.