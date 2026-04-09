Nuggets: como é feito o famoso empanado de frango que você come?

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Os nuggets de frango, um dos petiscos mais populares do mundo, passam por um processo industrial preciso antes de chegarem ao seu prato. Longe de mitos e especulações, a produção em larga escala segue etapas controladas para garantir o sabor, a textura e a segurança do alimento que conquista adultos e crianças.

A base da receita é uma combinação que, tipicamente, inclui cerca de 50% de carne de peito de frango com outros ingredientes como pele, que adiciona umidade e sabor, além de amidos e proteínas vegetais. No Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) exige que o produto final tenha no mínimo 10% de proteína e no máximo 30% de carboidratos. Essa matéria-prima é moída e resfriada, transformando-se em uma massa homogênea que será a base para os famosos empanados.

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Da massa ao molde

Com a massa pronta, o próximo passo é dar forma aos nuggets. Uma máquina extrusora pressiona a mistura de frango através de moldes específicos.

Após serem moldados, eles recebem uma primeira camada de cobertura líquida, uma espécie de massa fina que ajuda o empanado final a aderir. Em seguida, são mergulhados em uma farinha de rosca especial, que pode conter temperos e especiarias para dar o sabor característico do produto.

Para fixar o empanado e dar a cor dourada, os nuggets passam por uma pré-fritura. Eles são imersos em óleo vegetal quente por um curto período, tempo suficiente para cozinhar parcialmente o frango e garantir a crocância da camada externa.

Logo após saírem do óleo, os empanados entram em um túnel de congelamento ultrarrápido. Por fim, máquinas automatizadas pesam e embalam os produtos, que seguem para a distribuição em supermercados e redes de fast-food.

Nugget caseiro simples

Em meio à busca por opções mais saudáveis e menos ultraprocessadas, o nugget caseiro surge como alternativa prática e acessível para o dia a dia. Preparado com ingredientes simples, o prato permite maior controle sobre temperos e qualidade, além de manter a textura crocante por fora e macia por dentro que agrada diferentes paladares.

Ingredientes

500g de peito de frango cru;

2 dentes de alho;

1/2 cebola pequena;

Sal e pimenta a gosto;

1 colher (sopa) de azeite;

1 ovo;

1 xícara de farinha de rosca (ou panko para mais crocância);

1/2 xícara de farinha de trigo;

temperos opcionais: páprica, orégano, cúrcuma.

Modo de preparo

Corte o frango em pedaços e bata no processador com alho, cebola, sal, pimenta e azeite até formar uma massa homogênea. Modele os nuggets com as mãos no formato desejado. Passe cada unidade na farinha de trigo, depois no ovo batido e, por fim, na farinha de rosca ou panko. Para o preparo, escolha uma das opções: Frito: em óleo quente até dourar

Assado: forno a 200 °C por cerca de 25 minutos, virando na metade do tempo

Air fryer: 200 °C por 15 a 20 minutos

Dicas

Para uma versão mais leve, prefira assar ou utilizar air fryer.

Os nuggets podem ser congelados antes do preparo, facilitando o consumo ao longo da semana.

A receita combina com molhos como maionese temperada, barbecue ou mostarda com mel. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.