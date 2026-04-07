Panela de pressão: 5 erros comuns que colocam sua segurança em risco

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A panela de pressão é uma aliada na cozinha, agilizando o preparo de diversos pratos. No entanto, seu uso incorreto pode causar acidentes graves. Para garantir a segurança, é fundamental seguir as recomendações do fabricante e verificar sempre se o produto possui o selo de certificação do Inmetro.

Além disso, jamais utilize uma panela que apresente amassados, trincas ou qualquer tipo de dano na tampa ou no corpo, pois isso compromete a vedação e a segurança.

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Cuidados essenciais: 5 erros a evitar

Encher demais a panela: Um dos erros mais comuns é ultrapassar o limite de capacidade. A regra é clara: preencha no máximo 2/3 do volume total com água e alimentos. Para ingredientes que expandem ou produzem muita espuma durante o cozimento, como feijão e grãos, o limite deve ser ainda menor, não ultrapassando a metade da capacidade da panela. Isso garante espaço suficiente para o vapor circular e evita o entupimento das válvulas.

Não verificar a válvula de segurança: Antes de cada uso, certifique-se de que a válvula principal (o pino que libera a pressão) e a válvula de segurança (geralmente de silicone ou borracha) estão limpas e desobstruídas. Restos de alimentos podem bloquear a saída de vapor, aumentando perigosamente a pressão interna.

Tentar abrir a panela sob pressão: A ansiedade é inimiga da segurança. Nunca, em hipótese alguma, force a abertura da tampa enquanto a panela ainda estiver pressurizada. Espere que todo o vapor saia naturalmente e o pino de pressão abaixe completamente. Forçar a tampa pode causar uma explosão de vapor e alimentos quentes.

Ignorar a manutenção dos componentes: O anel de vedação (a borracha da tampa) é crucial para o funcionamento seguro. A substituição deve ser feita conforme o prazo indicado pelo fabricante ou sempre que a peça apresentar sinais de desgaste, como ressecamento, rachaduras ou perda de elasticidade. Ao trocar, utilize sempre peças de reposição originais e compatíveis com o seu modelo de panela para garantir uma vedação perfeita.

Forçar o resfriamento de forma incorreta: Embora colocar a panela sob água fria corrente seja um método para acelerar o processo, o mais seguro é sempre deixar a pressão sair naturalmente. O erro grave é tentar apressar a liberação do vapor levantando o pino com um utensílio ou jogando água diretamente sobre a válvula. Essas ações podem causar jatos descontrolados de vapor quente e queimaduras graves.

Seguindo essas dicas simples, é possível aproveitar toda a praticidade da panela de pressão com total segurança, transformando-a em uma ferramenta eficiente e confiável na sua cozinha.

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Este artigo foi produzido com auxilio de inteligência artificial e revisado por um editor humano.