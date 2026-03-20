Frutas do outono: guia completo para aproveitar as delícias da estação

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A chegada do outono em 20 de março renova não apenas o clima, mas também as prateleiras de feiras e supermercados em todo o Brasil. Este período, que se estende até 21 de junho, é a época ideal para consumir certas frutas que atingem seu pico de sabor, ficam mais nutritivas e, para a alegria do bolso, mais baratas. Aproveitar os alimentos da estação é uma escolha inteligente para a saúde e a economia doméstica.

Isso acontece porque os frutos são colhidos no tempo certo de maturação, sem a necessidade de longos períodos de armazenamento ou transporte. O cultivo local e sazonal também costuma exigir menos agrotóxicos, resultando em alimentos mais puros e com maior concentração de nutrientes essenciais para o organismo.

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Conheça as frutas do outono e seus benefícios

Adaptar o cardápio à sazonalidade é mais simples do que parece. A variedade de opções permite explorar novos sabores e receitas, enriquecendo a alimentação diária. Conhecer as estrelas da estação ajuda a fazer escolhas mais conscientes na hora das compras.

Caqui: rico em vitaminas A e C, além de fibras, o caqui é um aliado do sistema imunológico e do bom funcionamento do intestino. Sua doçura natural o torna uma ótima opção para sobremesas ou lanches rápidos, consumido puro e fresco.

Goiaba: famosa pela alta concentração de vitamina C, superando até mesmo a laranja, a goiaba fortalece as defesas do corpo. Pode ser consumida fresca, em sucos, vitaminas ou na tradicional goiabada, sendo uma fruta extremamente versátil.

Abacate: conhecido por suas gorduras saudáveis, que beneficiam o coração, o abacate também é rico em potássio. Versátil, vai bem em saladas, vitaminas, ou na popular guacamole. A estação garante frutos mais cremosos e saborosos.

Tangerina: um clássico da estação, especialmente a variedade Ponkan, a tangerina é fonte de vitamina C e fibras. Prática de descascar, é um lanche ideal que ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a regular o intestino.

Maçã: as variedades Fuji e Gala atingem seu pico de safra no outono. Rica em fibras, como a pectina, a maçã contribui para a saciedade e auxilia no controle do colesterol. É perfeita para ser consumida ao natural ou em diversas receitas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.