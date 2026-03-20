A culinária baiana vai muito além do acarajé: veja 5 pratos típicos

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Quando se fala em culinária baiana, o acarajé e a moqueca surgem imediatamente na mente. No entanto, os sabores da Bahia vão muito além desses ícones, oferecendo um universo de pratos ricos em história e tempero. Com influências africanas, indígenas e portuguesas, a gastronomia local é um convite para explorar combinações únicas que usam ingredientes como azeite de dendê, leite de coco e pimentas com maestria.

Para quem deseja mergulhar de verdade nos temperos do estado, conhecer receitas menos famosas é essencial. A experiência revela a diversidade e a criatividade de uma cozinha que se renova sem perder suas raízes. Apresentamos cinco pratos que mostram a riqueza dos sabores baianos e que você precisa provar na sua próxima visita.

Leia Mais

Xinxim de galinha

Este é um ensopado cremoso e de sabor marcante, preparado com pedaços de frango cozidos em um molho rico. A base leva azeite de dendê, leite de coco, camarão seco, amendoim e castanha de caju moídos. É um prato tradicionalmente servido em ocasiões especiais e celebrações, que mostra a forte influência africana na culinária do Recôncavo Baiano.

Maniçoba

Conhecida por muitos como a "feijoada sem feijão", a maniçoba é um prato potente e de preparo longo. Sua base é a maniva, a folha moída da mandioca, que precisa ser cozida por pelo menos sete dias para eliminar substâncias tóxicas. Depois desse processo, são adicionadas carnes de porco salgadas e defumadas, como paio, linguiça e costela. O resultado é um prato denso e de sabor inesquecível.

Sarapatel

Para os paladares mais aventureiros, o sarapatel é uma escolha certeira. De origem portuguesa, a receita foi adaptada na Bahia com temperos locais. O prato é um guisado feito com miúdos de porco ou de carneiro, cozidos lentamente em um molho espesso que inclui o sangue do animal, pimentas e especiarias. É um prato intenso, geralmente acompanhado de arroz branco e farofa.

Efó

O efó é uma opção mais leve, mas igualmente saborosa. Trata-se de um refogado da folha de taioba ou língua-de-vaca, uma verdura escura muito nutritiva. A folha é cozida e depois temperada com camarão seco, azeite de dendê, cebola e pimenta. O efó pode ser servido como prato principal ou como um acompanhamento sofisticado para peixes e outras receitas.

Arrumadinho

Como o nome sugere, este prato é uma combinação organizada de ingredientes que se complementam perfeitamente. Servido em bares e restaurantes de Salvador, o arrumadinho tradicional leva feijão fradinho cozido, carne de sol desfiada e refogada na manteiga de garrafa, farofa e vinagrete. A mistura de texturas e sabores faz dele uma refeição completa e muito popular no dia a dia soteropolitano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.