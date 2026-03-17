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CULTIVO DE GRÃOS

Café colombiano: os segredos que o tornam um dos melhores do mundo

O clima e a altitude da Colômbia criam um sabor único; descubra as características do grão, como preparar em casa e dicas para escolher um bom café

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
17/03/2026 16:25 - atualizado em 17/03/2026 16:25

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Café colombiano: os segredos que o tornam um dos melhores do mundo
Aprecie a qualidade dos grãos que compõem o famoso café colombiano, com dicas para escolher e preparar a bebida perfeita crédito: Pexels

A fama do café colombiano não é por acaso. Reconhecido mundialmente por seu sabor suave e aroma rico, o grão cultivado no país sul-americano se destaca por uma combinação única de fatores geográficos e climáticos. O resultado é uma bebida equilibrada, com acidez brilhante e notas que podem variar de cítricas a achocolatadas.

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O segredo está principalmente na altitude. As fazendas de café, conhecidas como "fincas", estão localizadas nas encostas das Cordilheiras dos Andes, entre 1.200 e 2.000 metros acima do nível do mar. Essa elevação, somada a um solo vulcânico fértil e a um clima tropical com chuvas bem distribuídas, cria o ambiente ideal para o cultivo do grão arábica, a variedade predominante no país.

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Outro diferencial é o processo de colheita, que na Colômbia é feito manualmente. Os trabalhadores selecionam apenas os melhores grãos para que sigam para as próximas etapas de processamento. Essa atenção aos detalhes preserva a qualidade e a complexidade do sabor que chega à xícara.

Como escolher um bom café colombiano

Na hora de comprar, a primeira dica é procurar pelo selo "100% Café de Colombia", uma denominação de origem protegida que assegura a qualidade do produto. Dê preferência a pacotes que informam a região de cultivo, como Huila, Nariño ou Sierra Nevada, pois cada uma oferece perfis de sabor distintos.

Verificar a data da torra também é fundamental. Um café fresco, torrado há poucas semanas, preserva muito mais seus aromas e óleos essenciais. Opte por grãos inteiros para moer em casa, garantindo uma experiência mais autêntica e saborosa.

Dicas para o preparo em casa

Para extrair o melhor do café colombiano, alguns cuidados simples fazem toda a diferença. O ideal é usar água filtrada e aquecê-la até pouco antes de ferver, idealmente entre 90°C e 96°C. A água muito quente pode queimar o pó e deixar a bebida amarga.

A moagem deve ser adequada ao método de preparo escolhido. Para uma cafeteira italiana (moka), a moagem deve ser média-fina. Se for usar um coador de pano ou papel, uma moagem média é a mais indicada. Já para a prensa francesa, o ideal é uma moagem mais grossa para evitar que o pó passe pelo filtro.

A proporção correta também influencia no resultado final. Uma boa medida para começar é usar cerca de 10 gramas de café moído para cada 180 ml de água. Ajuste a quantidade conforme sua preferência por uma bebida mais forte ou mais suave.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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