Corantes naturais: benefícios e desafios de colorir receitas sem química
Opções extraídas de vegetais e frutas avançam no mercado como alternativa saudável para dar cor aos pratos
compartilheSIGA
Em busca de uma rotina mais saudável, consumidores e a indústria substituem pigmentos artificiais por opções que colorem os pratos sem os riscos associados aos aditivos sintéticos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Esse movimento reflete uma tendência global, na qual é possível observar uma substituição gradual de aditivos por alternativas naturais, impulsionada por avanços científicos e por pressões do mercado e da saúde pública.
Leia Mais
-
Por que os EUA proíbem corante vermelho em alimentos e remédios
-
-
As matérias-primas desses corantes têm origens vegetal, animal e mineral, sendo extraídas de fontes consideradas seguras e inofensivas para o consumo.
Benefícios dos corantes naturais
Além de garantir uma aparência vibrante e atrativa, os corantes naturais oferecem vantagens que impactam o bem-estar. A escolha por eles possibilita uma alimentação mais limpa e funcional, capaz de proteger o organismo enquanto nutre.
Muitos podem oferecer benefícios funcionais ao consumidor, desde que consumidos em quantidades relevantes e preservados durante o processamento. Os efeitos não substituem uma dieta equilibrada, mas agregam valores nutricional e funcional ao alimento.
Fatores que influenciam a intensidade da coloração
A aplicação de corantes naturais exige atenção a diversas variáveis que impactam sua performance, diferentemente dos sintéticos, que são mais resistentes. As versões naturais respondem de forma acentuada a oscilações de processamento, o que influencia sua tonalidade e estabilidade.
A intensidade da cor é determinada pela concentração de compostos bioativos, como antocianinas e carotenoides, e pela dosagem usada na preparação. Ou seja, o mesmo pigmento pode gerar cores diferentes conforme a matriz alimentar.
Os principais fatores que afetam o resultado são pH, teor de gordura, proteína, açúcares, metais e água presentes no alimento.
Desafios do processo de fixação da cor
A fixação da cor em alimentos com pigmentos naturais não funciona como um tingimento permanente. O processo depende do controle químico e tecnológico para evitar a degradação do pigmento durante o processamento e o armazenamento.
A permanência da cor no produto final depende de sua estabilidade térmica e química frente a etapas como cozimento e secagem, que podem desafiar a integridade do corante.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.