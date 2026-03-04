Corantes naturais: benefícios e desafios de colorir receitas sem química

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Em busca de uma rotina mais saudável, consumidores e a indústria substituem pigmentos artificiais por opções que colorem os pratos sem os riscos associados aos aditivos sintéticos.

Esse movimento reflete uma tendência global, na qual é possível observar uma substituição gradual de aditivos por alternativas naturais, impulsionada por avanços científicos e por pressões do mercado e da saúde pública.

As matérias-primas desses corantes têm origens vegetal, animal e mineral, sendo extraídas de fontes consideradas seguras e inofensivas para o consumo.

Benefícios dos corantes naturais

Além de garantir uma aparência vibrante e atrativa, os corantes naturais oferecem vantagens que impactam o bem-estar. A escolha por eles possibilita uma alimentação mais limpa e funcional, capaz de proteger o organismo enquanto nutre.

Muitos podem oferecer benefícios funcionais ao consumidor, desde que consumidos em quantidades relevantes e preservados durante o processamento. Os efeitos não substituem uma dieta equilibrada, mas agregam valores nutricional e funcional ao alimento.

Fatores que influenciam a intensidade da coloração

A aplicação de corantes naturais exige atenção a diversas variáveis que impactam sua performance, diferentemente dos sintéticos, que são mais resistentes. As versões naturais respondem de forma acentuada a oscilações de processamento, o que influencia sua tonalidade e estabilidade.

A intensidade da cor é determinada pela concentração de compostos bioativos, como antocianinas e carotenoides, e pela dosagem usada na preparação. Ou seja, o mesmo pigmento pode gerar cores diferentes conforme a matriz alimentar.

Os principais fatores que afetam o resultado são pH, teor de gordura, proteína, açúcares, metais e água presentes no alimento.

A indústria alimentícia busca em pigmentos naturais a vibrante coloração de produtos como estes biscoitos, alinhando saúde e apelo visual.AlonaPhoto de Getty Images

Desafios do processo de fixação da cor

A fixação da cor em alimentos com pigmentos naturais não funciona como um tingimento permanente. O processo depende do controle químico e tecnológico para evitar a degradação do pigmento durante o processamento e o armazenamento.

A permanência da cor no produto final depende de sua estabilidade térmica e química frente a etapas como cozimento e secagem, que podem desafiar a integridade do corante.

