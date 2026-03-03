Como fazer drinks com tema 'lua vermelha' para curtir o eclipse em casa

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O próximo eclipse lunar, que promete tingir o céu de um tom avermelhado em 3 de março de 2026, é a desculpa perfeita para reunir amigos em casa. Para entrar no clima do fenômeno conhecido como "lua de sangue", nada melhor do que preparar drinks temáticos que surpreendem tanto pelo sabor quanto pela cor vibrante. A boa notícia é que não precisa ser um especialista para criar coquetéis impressionantes.

Com ingredientes fáceis de encontrar, é possível elaborar bebidas com e sem álcool que vão transformar a observação do céu em uma celebração. A ideia é usar a criatividade para refletir no copo o mistério e a beleza do evento astronômico. Abaixo, separamos duas receitas simples para você brindar a essa noite especial.

Eclipse Escarlate (com álcool)

Este coquetel combina a acidez de frutas vermelhas com um toque cítrico, resultando em uma bebida refrescante e visualmente impactante. A cor intensa remete diretamente ao tom da lua durante o eclipse.

Ingredientes:

50 ml de vodka ou gin

100 ml de suco de cranberry

15 ml de suco de limão fresco

10 ml de xarope de groselha (grenadine)

Gelo

Uma fatia de laranja ou cereja para decorar

Modo de preparo:

Em uma coqueteleira com bastante gelo, adicione a vodka (ou gin), o suco de cranberry e o suco de limão. Agite bem por cerca de 15 segundos, até o recipiente ficar gelado. Coe a mistura para um copo baixo com gelo novo. Para finalizar, despeje o xarope de groselha lentamente sobre a bebida. Ele irá para o fundo, criando um efeito degradê. Decore com a fatia de laranja ou uma cereja.

Rubi Celestial (sem álcool)

Uma opção sofisticada e sem álcool para que todos possam participar do brinde. Este mocktail equilibra o doce e o frisante, com uma cor vermelha profunda que também homenageia a lua.

Ingredientes:

120 ml de suco de romã

60 ml de água com gás ou tônica

15 ml de xarope de framboesa

Suco de meio limão

Gelo

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo:

Encha um copo alto com gelo. Adicione o suco de romã, o suco de limão e o xarope de framboesa. Complete com a água com gás e misture delicadamente com uma colher. Para decorar, adicione algumas folhas frescas de hortelã na superfície da bebida.

