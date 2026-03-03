Assine
overlay
Início Degusta
BEBIDAS

Como fazer drinks com tema 'lua vermelha' para curtir o eclipse em casa

Surpreenda seus amigos com receitas fáceis de coquetéis com e sem álcool inspirados na cor e no mistério do próximo eclipse lunar

Publicidade
Carregando...
Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
03/03/2026 12:35

compartilhe

SIGA
x
Como fazer drinks com tema 'lua vermelha' para curtir o eclipse em casa
Cores vibrantes inspiram as receitas para celebrar o próximo eclipse lunar de tonalidade avermelhada crédito: Pexels

O próximo eclipse lunar, que promete tingir o céu de um tom avermelhado em 3 de março de 2026, é a desculpa perfeita para reunir amigos em casa. Para entrar no clima do fenômeno conhecido como "lua de sangue", nada melhor do que preparar drinks temáticos que surpreendem tanto pelo sabor quanto pela cor vibrante. A boa notícia é que não precisa ser um especialista para criar coquetéis impressionantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com ingredientes fáceis de encontrar, é possível elaborar bebidas com e sem álcool que vão transformar a observação do céu em uma celebração. A ideia é usar a criatividade para refletir no copo o mistério e a beleza do evento astronômico. Abaixo, separamos duas receitas simples para você brindar a essa noite especial.

Leia Mais

Eclipse Escarlate (com álcool)

Este coquetel combina a acidez de frutas vermelhas com um toque cítrico, resultando em uma bebida refrescante e visualmente impactante. A cor intensa remete diretamente ao tom da lua durante o eclipse.

Ingredientes:

  • 50 ml de vodka ou gin

  • 100 ml de suco de cranberry

  • 15 ml de suco de limão fresco

  • 10 ml de xarope de groselha (grenadine)

  • Gelo

  • Uma fatia de laranja ou cereja para decorar

Modo de preparo:

Em uma coqueteleira com bastante gelo, adicione a vodka (ou gin), o suco de cranberry e o suco de limão. Agite bem por cerca de 15 segundos, até o recipiente ficar gelado. Coe a mistura para um copo baixo com gelo novo. Para finalizar, despeje o xarope de groselha lentamente sobre a bebida. Ele irá para o fundo, criando um efeito degradê. Decore com a fatia de laranja ou uma cereja.

Rubi Celestial (sem álcool)

Uma opção sofisticada e sem álcool para que todos possam participar do brinde. Este mocktail equilibra o doce e o frisante, com uma cor vermelha profunda que também homenageia a lua.

Ingredientes:

  • 120 ml de suco de romã

  • 60 ml de água com gás ou tônica

  • 15 ml de xarope de framboesa

  • Suco de meio limão

  • Gelo

  • Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo:

Encha um copo alto com gelo. Adicione o suco de romã, o suco de limão e o xarope de framboesa. Complete com a água com gás e misture delicadamente com uma colher. Para decorar, adicione algumas folhas frescas de hortelã na superfície da bebida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

bebidas drink lua

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay