Picanha perfeita: o guia definitivo para o seu churrasco ser um sucesso
Aprenda a escolher o corte ideal no açougue, os segredos do tempero e o ponto certo para garantir uma carne suculenta e impressionar a todos
A picanha de qualidade começa na escolha da peça. Observe a cor da carne, que deve ser um vermelho vivo e brilhante, e a textura, que precisa ser macia ao toque. Evite cortes com tonalidade escura ou acinzentada.
A capa de gordura é fundamental para a suculência e o sabor. Procure por uma camada uniforme, com espessura entre 1 e 2 centímetros. A gordura deve ser branca e firme; uma coloração amarelada pode indicar um animal mais velho e, consequentemente, uma carne menos macia.
Fique atento ao peso. O ideal para uma peça de picanha genuína varia entre 1 kg e 1,5 kg. Peças muito maiores que isso podem conter uma parte de outro corte, como o coxão duro, que é mais rígido e compromete a uniformidade e a maciez.
Tempero e preparo na churrasqueira
O tempero clássico é o melhor amigo da picanha: sal grosso. Cubra toda a peça generosamente e deixe-a absorver o sal por alguns minutos antes de levar à brasa. Bata levemente para retirar o excesso antes de colocar na grelha para não salgar demais.
Leve a picanha à churrasqueira com o braseiro bem quente, a uma distância de 15 a 20 centímetros do fogo. Comece sempre com a capa de gordura virada para baixo, selando-a por alguns minutos até que fique dourada e crocante. Depois, vire a carne e sele os outros lados para manter a suculência interna.
O ponto perfeito: como acertar?
O ponto da carne é uma preferência pessoal, mas conhecer as características de cada um ajuda a agradar a todos. O tempo na brasa varia conforme a espessura da carne e a intensidade do fogo. Aqui estão os principais pontos:
Mal passada: Selada por fora, bem vermelha e suculenta por dentro.
Ao ponto para mal: Centro ainda vermelho, mas com as bordas mais cozidas.
Ao ponto: O preferido da maioria, com centro rosado e macio, e bordas bem tostadas.
Ao ponto para bem: Levemente rosada no centro, com a maior parte da carne cozida.
Bem passada: Totalmente cozida por dentro, com uma cor marrom uniforme.
O toque final: descanso e corte
Antes de fatiar, um passo crucial: o descanso. Após retirar a picanha da grelha, deixe-a repousar por 3 a 5 minutos. Esse processo permite que os sucos se redistribuam pela peça, garantindo uma carne muito mais suculenta.
O corte faz toda a diferença. Observe a direção das fibras e fatie a picanha sempre no sentido contrário a elas. Isso quebra as fibras mais longas, resultando em uma textura mais macia. O ideal é cortar os bifes com uma espessura entre 2 e 3 centímetros para preservar a suculência. Sirva imediatamente e aproveite!
