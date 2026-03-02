Assine
overlay
Início Degusta
A RAINHA DAS CARNES

Picanha perfeita: o guia definitivo para o seu churrasco ser um sucesso

Aprenda a escolher o corte ideal no açougue, os segredos do tempero e o ponto certo para garantir uma carne suculenta e impressionar a todos

Publicidade
Carregando...
Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
02/03/2026 16:58

compartilhe

SIGA
x
Picanha perfeita: o guia definitivo para o seu churrasco ser um sucesso
Picanha no espeto, crucial para o churrasco perfeito, com dicas de preparo para suculência e sabor ideais crédito: Pexels

A picanha de qualidade começa na escolha da peça. Observe a cor da carne, que deve ser um vermelho vivo e brilhante, e a textura, que precisa ser macia ao toque. Evite cortes com tonalidade escura ou acinzentada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A capa de gordura é fundamental para a suculência e o sabor. Procure por uma camada uniforme, com espessura entre 1 e 2 centímetros. A gordura deve ser branca e firme; uma coloração amarelada pode indicar um animal mais velho e, consequentemente, uma carne menos macia.

Leia Mais

Fique atento ao peso. O ideal para uma peça de picanha genuína varia entre 1 kg e 1,5 kg. Peças muito maiores que isso podem conter uma parte de outro corte, como o coxão duro, que é mais rígido e compromete a uniformidade e a maciez.

Tempero e preparo na churrasqueira

O tempero clássico é o melhor amigo da picanha: sal grosso. Cubra toda a peça generosamente e deixe-a absorver o sal por alguns minutos antes de levar à brasa. Bata levemente para retirar o excesso antes de colocar na grelha para não salgar demais.

Leve a picanha à churrasqueira com o braseiro bem quente, a uma distância de 15 a 20 centímetros do fogo. Comece sempre com a capa de gordura virada para baixo, selando-a por alguns minutos até que fique dourada e crocante. Depois, vire a carne e sele os outros lados para manter a suculência interna.

O ponto perfeito: como acertar?

O ponto da carne é uma preferência pessoal, mas conhecer as características de cada um ajuda a agradar a todos. O tempo na brasa varia conforme a espessura da carne e a intensidade do fogo. Aqui estão os principais pontos:

  • Mal passada: Selada por fora, bem vermelha e suculenta por dentro.

  • Ao ponto para mal: Centro ainda vermelho, mas com as bordas mais cozidas.

  • Ao ponto: O preferido da maioria, com centro rosado e macio, e bordas bem tostadas.

  • Ao ponto para bem: Levemente rosada no centro, com a maior parte da carne cozida.

  • Bem passada: Totalmente cozida por dentro, com uma cor marrom uniforme.

O toque final: descanso e corte

Antes de fatiar, um passo crucial: o descanso. Após retirar a picanha da grelha, deixe-a repousar por 3 a 5 minutos. Esse processo permite que os sucos se redistribuam pela peça, garantindo uma carne muito mais suculenta.

O corte faz toda a diferença. Observe a direção das fibras e fatie a picanha sempre no sentido contrário a elas. Isso quebra as fibras mais longas, resultando em uma textura mais macia. O ideal é cortar os bifes com uma espessura entre 2 e 3 centímetros para preservar a suculência. Sirva imediatamente e aproveite!

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

carne churrasco picanha

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay