Insetos na comida: você teria coragem de provar essa iguaria?

Pode parecer estranho para muitos, mas colocar insetos no prato é um hábito que ganha cada vez mais espaço no Brasil e no mundo. A prática, conhecida como entomofagia, não é apenas uma curiosidade exótica, mas uma alternativa nutricional e sustentável que já faz parte da tradição de várias culturas, inclusive de comunidades brasileiras.

O principal atrativo dos insetos como alimento é seu alto valor nutritivo. Grilos, formigas e larvas de besouros, por exemplo, são fontes riquíssimas de proteína, com teores que podem superar os da carne bovina ou de frango. Além disso, contêm gorduras boas, fibras, vitaminas e minerais essenciais como ferro e zinco.

Do ponto de vista ambiental, a criação de insetos para consumo humano é muito mais eficiente. Ela exige uma fração da água, do espaço e do alimento necessários para a pecuária tradicional. A produção também emite uma quantidade significativamente menor de gases de efeito estufa, um dos principais responsáveis pelas mudanças climáticas.

Tradição no prato brasileiro

No Brasil, o exemplo mais famoso é a formiga içá, também chamada de tanajura. Consumida principalmente em regiões do interior de São Paulo e Minas Gerais, a parte comestível é o abdômen, que costuma ser torrado com farinha de mandioca, resultando em uma farofa crocante e saborosa. O prato é tão apreciado que é considerado uma iguaria local.

Além das formigas, comunidades indígenas na Amazônia consomem larvas de besouros, como o bicho-do-coco, que são preparadas assadas ou fritas e têm um sabor que lembra o de coco ou amendoim. Esses exemplos mostram que o consumo de insetos já está integrado à cultura gastronômica do país há muito tempo.

Como são preparados

A forma de preparo varia bastante. Os insetos podem ser consumidos inteiros, geralmente fritos, assados ou torrados, o que lhes confere uma textura crocante. Muitas vezes, são temperados com sal, pimenta e outras especiarias para realçar o sabor.

Para quem ainda hesita em comer um inseto inteiro, uma tendência global é o uso de farinha de insetos. Grilos desidratados e moídos se transformam em um pó rico em proteína, que pode ser incorporado a receitas de pães, massas, bolos e barras de cereal, enriquecendo os alimentos sem alterar muito o sabor original.

