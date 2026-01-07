Insetos na comida: você teria coragem de provar essa iguaria?
Ricos em proteína e sustentáveis; conheça os pratos com formigas e outros insetos que são tradição no Brasil e a tendência global da entomofagia
compartilheSIGA
Pode parecer estranho para muitos, mas colocar insetos no prato é um hábito que ganha cada vez mais espaço no Brasil e no mundo. A prática, conhecida como entomofagia, não é apenas uma curiosidade exótica, mas uma alternativa nutricional e sustentável que já faz parte da tradição de várias culturas, inclusive de comunidades brasileiras.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O principal atrativo dos insetos como alimento é seu alto valor nutritivo. Grilos, formigas e larvas de besouros, por exemplo, são fontes riquíssimas de proteína, com teores que podem superar os da carne bovina ou de frango. Além disso, contêm gorduras boas, fibras, vitaminas e minerais essenciais como ferro e zinco.
Leia Mais
-
A cozinha mineira pode ser mais sustentável? Veja como adaptar as receitas
-
Medo de barata? Biólogo desvenda mitos e verdades sobre o inseto
-
Elimine formigas em casa: conheça truques caseiros e econômicos
Do ponto de vista ambiental, a criação de insetos para consumo humano é muito mais eficiente. Ela exige uma fração da água, do espaço e do alimento necessários para a pecuária tradicional. A produção também emite uma quantidade significativamente menor de gases de efeito estufa, um dos principais responsáveis pelas mudanças climáticas.
Tradição no prato brasileiro
No Brasil, o exemplo mais famoso é a formiga içá, também chamada de tanajura. Consumida principalmente em regiões do interior de São Paulo e Minas Gerais, a parte comestível é o abdômen, que costuma ser torrado com farinha de mandioca, resultando em uma farofa crocante e saborosa. O prato é tão apreciado que é considerado uma iguaria local.
Além das formigas, comunidades indígenas na Amazônia consomem larvas de besouros, como o bicho-do-coco, que são preparadas assadas ou fritas e têm um sabor que lembra o de coco ou amendoim. Esses exemplos mostram que o consumo de insetos já está integrado à cultura gastronômica do país há muito tempo.
Como são preparados
A forma de preparo varia bastante. Os insetos podem ser consumidos inteiros, geralmente fritos, assados ou torrados, o que lhes confere uma textura crocante. Muitas vezes, são temperados com sal, pimenta e outras especiarias para realçar o sabor.
Para quem ainda hesita em comer um inseto inteiro, uma tendência global é o uso de farinha de insetos. Grilos desidratados e moídos se transformam em um pó rico em proteína, que pode ser incorporado a receitas de pães, massas, bolos e barras de cereal, enriquecendo os alimentos sem alterar muito o sabor original.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.