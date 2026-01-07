Carne mais cara? 5 proteínas baratas e saborosas para seu dia a dia

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A projeção de que o preço da carne bovina vai subir ao longo de 2026 já acende um alerta no orçamento de muitas famílias. Fatores como a menor oferta de gado para abate e a forte demanda das exportações devem impactar o valor do produto na prateleira. Para não estourar as contas e ainda garantir refeições nutritivas, explorar outras fontes de proteína é a melhor saída.

Adaptar o cardápio não significa abrir mão do sabor ou da qualidade nutricional. Com criatividade, é possível montar pratos deliciosos e equilibrados, mantendo as contas em dia. A chave é focar em ingredientes versáteis e que rendem mais porções.

Conheça 5 alternativas mais baratas que a carne bovina

1. Frango

O frango é um verdadeiro coringa na cozinha e uma das proteínas mais consumidas no país. Cortes como peito, coxa e sobrecoxa são econômicos e se adaptam a inúmeras receitas, desde um simples grelhado até ensopados, assados e recheios de tortas. Desfiado, ele rende ainda mais e pode virar a estrela de salpicões e sanduíches.

2. Carne de porco

Muitas vezes esquecida, a carne de porco oferece cortes saborosos com ótimo custo-benefício. Lombo, pernil e bisteca são opções que podem ser preparadas de diversas formas, garantindo variedade no cardápio semanal. A carne suína é uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, como a tiamina, e combina bem com temperos agridoces e cítricos.

3. Ovos

Considerado um superalimento, o ovo é uma das fontes de proteína mais acessíveis e completas. Além de cozido ou frito, ele pode virar o ingrediente principal em omeletes, suflês e tortas, solucionando refeições rápidas e nutritivas. Um ovo grande fornece cerca de 6 gramas de proteína de alta qualidade por um custo muito baixo.

4. Leguminosas

Feijão, lentilha, grão-de-bico e ervilha são potências nutricionais. Combinados com arroz, por exemplo, fornecem todos os aminoácidos essenciais que o corpo precisa. São a base para sopas, saladas e até hambúrgueres vegetais, com a vantagem de serem ricos em fibras, que aumentam a sensação de saciedade.

5. Sardinha

A sardinha, especialmente a versão em lata, é uma opção prática e rica em ômega-3, um nutriente importante para a saúde do cérebro e do coração. Pode ser usada em patês, tortas, macarrão ou mesmo consumida diretamente com pão, sendo uma solução rápida para o dia a dia e com valor nutricional elevado.

