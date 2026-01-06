Água saborizada: 5 receitas fáceis para se hidratar com mais prazer

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Manter a hidratação em dia pode ser um desafio, mas a água saborizada surge como uma solução criativa e saudável para quem busca alternativas aos sucos industrializados e refrigerantes. Além de ter pouquíssimas calorias, a bebida é fácil de preparar e pode ser adaptada com suas frutas e ervas favoritas.

O segredo para uma boa água saborizada está em usar ingredientes bem lavados e deixá-los em infusão por pelo menos duas horas na geladeira. Esse tempo permite que a água absorva os sabores e aromas naturais, resultando em uma bebida refrescante e cheia de personalidade. Use sempre água filtrada e um recipiente de vidro com tampa.

Confira cinco combinações simples para fazer em casa

1. Limão, hortelã e gengibre

Essa combinação é um clássico, não por acaso. Ela une a acidez do limão com a refrescância da hortelã e o toque levemente picante do gengibre. É uma ótima opção para começar o dia com mais energia ou para se refrescar após atividades físicas.

2. Morango com manjericão

Para quem prefere um sabor mais adocicado, a mistura de morango com manjericão é surpreendente. As frutas liberam sua doçura natural, enquanto o manjericão adiciona um aroma herbal que equilibra a bebida, tornando-a sofisticada e muito saborosa.

3. Laranja com canela em pau

Essa dupla é perfeita para quem busca uma bebida com sabor mais quente e envolvente. A laranja oferece suas notas cítricas e adocicadas, que combinam perfeitamente com o aroma especiado da canela. A bebida fica ótima tanto gelada quanto em temperatura ambiente.

4. Pepino, limão e alecrim

Inspirada nas águas servidas em spas, esta receita é extremamente leve e purificante. O pepino confere uma sensação de frescor incomparável, o limão adiciona acidez na medida certa e o alecrim finaliza com um perfume herbal que torna a experiência ainda mais relaxante.

5. Abacaxi com capim-cidreira

Uma combinação com um toque tropical e calmante. O sabor adocicado do abacaxi harmoniza com o aroma cítrico e relaxante do capim-cidreira. É uma excelente pedida para um fim de tarde, ajudando a aliviar o estresse e a hidratar o corpo de forma prazerosa.

