Fruta-do-milagre: onde comprar e como usar a fruta que muda o paladar

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Uma pequena fruta vermelha, originária da África Ocidental, está ganhando fama na internet por uma propriedade inusitada: ela faz o azedo parecer doce. Conhecida como fruta-do-milagre ou cereja miraculosa (Synsepalum dulcificum), sua capacidade de transformar o paladar tem despertado a curiosidade de quem busca novas experiências gastronômicas.

O efeito surpreendente acontece por causa de uma proteína chamada miraculina. Ao ser consumida, essa substância reveste as papilas gustativas da língua. Quando você come algo ácido em seguida, a miraculina se ativa e engana os receptores de sabor, fazendo com que o cérebro interprete o gosto azedo como se fosse intensamente doce. A sensação dura entre 30 minutos e até duas horas.

Leia Mais

Essa propriedade abriu caminho para diversos usos, desde brincadeiras gastronômicas entre amigos até a possibilidade de ajudar pessoas a reduzirem o consumo de açúcar. A fruta permite adoçar bebidas e alimentos naturalmente ácidos sem a necessidade de adicionar calorias extras.

Onde comprar a fruta-do-milagre

Encontrar a fruta fresca no Brasil pode ser um desafio, pois ela é delicada e estraga com rapidez após a colheita. Por isso, a forma mais comum e prática de adquiri-la é pela internet, em lojas virtuais especializadas em produtos exóticos ou em grandes marketplaces. Para quem tem interesse em cultivo, também é possível encontrar mudas da planta para ter em casa.

Ela geralmente é vendida em formatos que preservam suas propriedades por mais tempo. As opções mais populares são os tabletes liofilizados (desidratados a frio) que concentram a miraculina, a polpa congelada ou a fruta em pó. Essas versões garantem a mesma experiência de alteração do paladar.

Como usar e o que experimentar

A experiência é muito simples. Para começar, mastigue a polpa da fruta ou dissolva completamente o tablete na boca por cerca de um minuto. É importante garantir que a substância se espalhe por toda a língua para que o efeito seja completo. Depois, é só provar alimentos que normalmente seriam muito ácidos.

A transformação no paladar é imediata e surpreendente. Algumas sugestões para testar o poder da fruta-do-milagre incluem:

Limão: a prova mais clássica. Chupar um gomo de limão se transforma na experiência de provar uma limonada doce sem açúcar.

Vinagre: o sabor forte e ácido dá lugar a uma nota adocicada, semelhante a um xarope ou molho agridoce.

Iogurte natural: o azedume característico desaparece por completo, e o iogurte parece ter sido adoçado.

Abacaxi: mesmo as fatias mais ácidas da fruta ficam doces como mel.

Morangos e outras frutas vermelhas: a acidez é neutralizada, realçando a doçura natural das frutas.

Tomate: o fruto ganha um sabor muito mais adocicado e intenso. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.