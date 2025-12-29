5 receitas de sucos nutritivos com frutas, verduras e raízes

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Incluir sucos nutritivos na rotina alimentar é uma forma prática e saborosa de consumir mais frutas e vegetais. Essas bebidas combinam ingredientes ricos em vitaminas e minerais, contribuindo para uma dieta equilibrada, especialmente após períodos de alimentação menos regrada.

É importante destacar que um fígado saudável realiza naturalmente a filtragem e eliminação de toxinas, sem necessidade de intervenções dietéticas específicas como "detox". Os sucos apresentados são opções nutritivas que podem fazer parte de uma alimentação equilibrada, mas não substituem hábitos saudáveis contínuos ou tratamentos médicos.

As combinações de frutas, vegetais e raízes oferecem vitaminas, minerais e antioxidantes importantes para a saúde geral. A hidratação proporcionada pelos sucos também é fundamental para o bom funcionamento do corpo. O ideal é consumir as bebidas logo após o preparo para garantir a absorção máxima de seus compostos. A seguir, confira cinco combinações simples e nutritivas para preparar em casa.

1. Suco verde com couve, limão e maçã

A couve é um dos ingredientes mais conhecidos em sucos verdes, sendo rica em vitaminas e minerais importantes para a saúde geral. A maçã adiciona um sabor adocicado e fibras, enquanto o limão complementa o sabor com sua acidez.

Ingredientes: 2 folhas de couve, suco de 1 limão, 1 maçã pequena com casca, 200 ml de água de coco.

Lave bem todos os ingredientes. Pique a couve e a maçã, mantendo a casca. Bata tudo no liquidificador até obter uma mistura homogênea e beba em seguida, de preferência sem coar para aproveitar as fibras.

2. Suco de abacaxi com hortelã e gengibre

O abacaxi contém bromelina, uma enzima que auxilia na digestão e possui ação anti-inflamatória. Combinado com a hortelã, que traz refrescância, e o gengibre, um poderoso termogênico e anti-inflamatório, o suco se torna um forte aliado do bem-estar.

Ingredientes: 2 fatias de abacaxi, 1 pedaço pequeno de gengibre, folhas de hortelã a gosto, 200 ml de água.

Junte todos os ingredientes no liquidificador e bata bem. O gengibre adiciona um toque picante e é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias.

3. Suco de beterraba, cenoura e laranja

A beterraba é fonte de antioxidantes naturais. A cenoura é rica em betacaroteno e a laranja oferece uma boa dose de vitamina C, um antioxidante que ajuda a proteger as células contra danos dos radicais livres.

Ingredientes: 1 beterraba pequena crua, 1 cenoura média, suco de 2 laranjas, 100 ml de água (opcional).

Descasque a beterraba e a cenoura e corte em pedaços menores. Bata no liquidificador com o suco de laranja até ficar uniforme. Adicione água se preferir uma consistência mais líquida.

4. Suco de aipo, pepino e limão siciliano

Essa combinação é altamente hidratante e refrescante. O aipo e o pepino são compostos majoritariamente por água, ajudando na hidratação do corpo, enquanto o limão siciliano dá um toque cítrico e aromático.

Ingredientes: 2 talos de aipo, meio pepino, suco de 1 limão siciliano, 200 ml de água.

Lave bem os vegetais, pique e adicione ao liquidificador com a água e o suco do limão. O resultado é uma bebida leve e ideal para começar o dia.

5. Suco de melancia com gengibre e manjericão

A melancia é rica em água e contém citrulina, um aminoácido. O manjericão oferece um aroma único e propriedades que podem auxiliar na digestão, tornando o suco ainda mais completo.

Ingredientes: 2 fatias de melancia sem sementes, 1 pedaço pequeno de gengibre, algumas folhas de manjericão, 150 ml de água de coco.

Bata todos os componentes no liquidificador e sirva imediatamente, bem gelado. É uma opção excelente para se refrescar em dias mais quentes enquanto cuida da saúde.

