Como calcular a quantidade de comida certa para sua festa

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Calcular a quantidade de comida e bebida para uma festa é um dos maiores desafios para os organizadores. Errar na conta pode gerar frustração e constrangimento, arruinando qualquer celebração. Planejar o volume correto, no entanto, não é uma tarefa impossível. Confira algumas regras práticas que evitam tanto o desperdício quanto a escassez.

O primeiro passo é definir o formato e a duração da festa. Um evento de quatro horas que serve apenas um coquetel exige uma quantidade maior de salgados do que uma recepção que inclui um jantar completo. Conhecer o perfil dos convidados também ajuda a refinar os números.

Leia Mais

Cálculo para salgados e pratos principais

Para um evento que serve apenas coquetel, a conta média é de 15 a 18 salgadinhos variados por pessoa. Se houver um prato principal, como jantar ou almoço, esse número cai para seis a oito unidades, que funcionarão como entrada. Em cardápios com muitas etapas, a quantidade pode ser ajustada para cinco a seis salgados por pessoa.

Caso opte por um almoço ou jantar, o cálculo para as proteínas, como carne ou frango, é de aproximadamente 200 a 250 gramas por convidado. Para os acompanhamentos, como arroz, massas e saladas, a média é de 150 gramas por pessoa. É importante oferecer variedade para agradar a diferentes paladares.

A vez dos doces e do bolo

O cálculo para docinhos finos ou tradicionais costuma variar entre cinco e sete unidades por convidado. Se houver outras sobremesas disponíveis em uma mesa de doces, esse número pode ser ajustado para quatro ou cinco unidades.

Para o bolo, a referência mais segura é de 100 gramas por pessoa. Essa quantidade garante uma fatia de bom tamanho para todos. Se houver uma mesa de sobremesas muito farta, a fatia pode ser um pouco menor, com cerca de 80 gramas por convidado.

E as bebidas?

A quantidade de bebida também é fundamental para o sucesso do evento. O ideal é calcular os itens de forma individual para não errar na proporção. Uma boa média de referência por pessoa é:

Refrigerante e suco: cerca de 600 ml.

Água: pelo menos 300 ml.

Cerveja: em média, 1 litro por pessoa para festas com duração de 4 a 5 horas.

Vale notar que, em eventos com predominância de público adulto, a proporção de refrigerantes e sucos pode ser menor, enquanto o consumo de bebidas alcoólicas tende a aumentar.

Fatores que mudam a conta

Ter a confirmação de presença (RSVP) o mais precisa possível é a melhor ferramenta para evitar erros. O perfil dos convidados também é fundamental: crianças consomem menos, enquanto um público mais jovem tende a comer e beber mais.

O clima também influencia o cálculo: eventos no verão pedem mais bebidas e comidas leves, enquanto o inverno aumenta o apetite por pratos quentes e mais calóricos.

Por segurança, organizadores recomendam adicionar uma margem de segurança de 10% a 20% sobre o total calculado. Isso garante tranquilidade e evita que sua festa termine com falta de suprimentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.