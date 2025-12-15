Chester na airfryer: a receita prática para uma ceia de Natal perfeita
Surpreenda a família com uma ave suculenta e douradinha; veja o passo a passo para preparar o prato clássico na sua fritadeira elétrica sem erro
A airfryer se tornou uma grande aliada na cozinha para refeições rápidas e mais saudáveis no dia a dia. O que talvez você não saiba é que ela também pode ser a estrela da sua ceia de Natal, preparando o prato principal de forma prática e com um resultado surpreendente.
Preparar um Chester suculento e com a pele crocante pode parecer uma tarefa complexa, geralmente associada a horas de forno convencional. No entanto, a fritadeira elétrica simplifica todo o processo, garantindo uma ave dourada e saborosa com menos trabalho e em menos tempo.
O tempero que faz a diferença
O segredo para um Chester inesquecível começa na marinada. É fundamental cobrir cada parte, inclusive por baixo da pele, para que o sabor penetre profundamente na carne. O ideal é deixar o Chester marinando na geladeira por pelo menos duas horas, mas o resultado fica ainda melhor se ele descansar de um dia para o outro.
Ingredientes
-
1 Chester inteiro (no tamanho da airfyer), descongelado
-
3 colheres (sopa) de manteiga em temperatura ambiente
-
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
-
3 dentes de alho amassados
-
1 colher (chá) de páprica defumada
-
3 colheres (sopa) de shoyu
-
Suco de 1 limão
-
Pimenta-do-reino moída na hora a gosto
-
Sal, se necessário (com moderação, por conta do shoyu)
Hora de assar: o passo a passo na airfryer
-
Em um recipiente grande, misture a manteiga em temperatura ambiente com o azeite, o alho amassado, a páprica defumada, o shoyu, a pimenta-do-reino e o suco de limão, até formar uma pasta homogênea.
-
Com o Chester limpo e seco, espalhe a marinada por toda a ave, garantindo que o tempero alcance todas as partes, inclusive por baixo da pele.
-
Cubra o Chester e leve à geladeira para marinar por, no mínimo, duas horas. Para um sabor mais intenso, deixe descansar de um dia para o outro.
-
Pré-aqueça sua airfryer a 180° por cerca de 5 minutos.
-
Coloque o Chester na cesta da airfryer com o peito virado para cima e programe 20 minutos, para iniciar o dourado da ave.
-
Abra a cesta com cuidado, vire o Chester e programe mais 30 minutos, ou até que a carne esteja totalmente cozida e a pele dourada e crocante.
-
Retire o Chester da airfryer, regue com o caldo que se formou no fundo da cesta e deixe descansar por cerca de 10 minutos antes de fatiar e servir.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.