Chester na airfryer: a receita prática para uma ceia de Natal perfeita

Surpreenda a família com uma ave suculenta e douradinha; veja o passo a passo para preparar o prato clássico na sua fritadeira elétrica sem erro

Iris Aguiar
15/12/2025 16:39 - atualizado em 15/12/2025 17:22

Um Chester assado na airfryer pode ser o destaque da sua ceia de Natal, garantindo pele crocante e carne suculenta. crédito: Freepik

A airfryer se tornou uma grande aliada na cozinha para refeições rápidas e mais saudáveis no dia a dia. O que talvez você não saiba é que ela também pode ser a estrela da sua ceia de Natal, preparando o prato principal de forma prática e com um resultado surpreendente.

Preparar um Chester suculento e com a pele crocante pode parecer uma tarefa complexa, geralmente associada a horas de forno convencional. No entanto, a fritadeira elétrica simplifica todo o processo, garantindo uma ave dourada e saborosa com menos trabalho e em menos tempo.

O tempero que faz a diferença

O segredo para um Chester inesquecível começa na marinada. É fundamental cobrir cada parte, inclusive por baixo da pele, para que o sabor penetre profundamente na carne. O ideal é deixar o Chester marinando na geladeira por pelo menos duas horas, mas o resultado fica ainda melhor se ele descansar de um dia para o outro.

Ingredientes

  • 1 Chester inteiro (no tamanho da airfyer), descongelado

  • 3 colheres (sopa) de manteiga em temperatura ambiente

  • 2 colheres (sopa) de azeite de oliva

  • 3 dentes de alho amassados

  • 1 colher (chá) de páprica defumada

  • 3 colheres (sopa) de shoyu

  • Suco de 1 limão

  • Pimenta-do-reino moída na hora a gosto

  • Sal, se necessário (com moderação, por conta do shoyu)

Hora de assar: o passo a passo na airfryer

  1. Em um recipiente grande, misture a manteiga em temperatura ambiente com o azeite, o alho amassado, a páprica defumada, o shoyu, a pimenta-do-reino e o suco de limão, até formar uma pasta homogênea.

  2. Com o Chester limpo e seco, espalhe a marinada por toda a ave, garantindo que o tempero alcance todas as partes, inclusive por baixo da pele.

  3. Cubra o Chester e leve à geladeira para marinar por, no mínimo, duas horas. Para um sabor mais intenso, deixe descansar de um dia para o outro.

  4. Pré-aqueça sua airfryer a 180° por cerca de 5 minutos.

  5. Coloque o Chester na cesta da airfryer com o peito virado para cima e programe 20 minutos, para iniciar o dourado da ave.

  6. Abra a cesta com cuidado, vire o Chester e programe mais 30 minutos, ou até que a carne esteja totalmente cozida e a pele dourada e crocante.

  7. Retire o Chester da airfryer, regue com o caldo que se formou no fundo da cesta e deixe descansar por cerca de 10 minutos antes de fatiar e servir.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

