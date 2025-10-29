McDonald’s inaugura 31ª unidade em Belo Horizonte

A rede de fast foods McDonald’s anunciou a inauguração de mais uma unidade em Belo Horizonte nessa segunda-feira (27/10). O restaurante está localizado na avenida Bernardo de Vasconcelos, no bairro Cachoeirinha, região Nordeste da capital.

Incluindo drive-thu, totens de autoatendimento e menu board digital, a nova lanchonete funcionará diariamente entre às 11h e às 23h e possui um espaço que comporta 62 lugares e tem 19 vagas de estacionamento.

Com a abertura, BH conta com 31 restaurantes da franquia, do total de 2.457 no Brasil. O novo estabelecimento criou 30 vagas de emprego.

Segundo informações da empresa, um dos maiores compromissos da companhia inclui as práticas sustentáveis. Água de reuso, sistemas de automação para controle de recursos e gestão eficiente de energia elétrica, são estratégias usadas que contribuem para a redução do impacto ambiental.

A rede de restaurantes

Inaugurada em 1937, pelos irmãos Dick e Mac McDonald, em San Bernardinho, Califórnia, nos Estados Unidos, a barraquinha inicialmente vendia somente cachorro-quente. Em 1948, se tornou um restaurante de hambúrgueres e milk-shakes.

Conforme a Forbes Brasil, nos dias de hoje o McDonald’s é a maior rede de fast foods do mundo, estando presente em mais de 100 países.

Os menus variam em todo o mundo e contêm itens exclusivos que refletem os gostos locais. No Brasil, por exemplo, existe o famoso Cheddar McMelt, hambúrguer de cheddar. Nas Filipinas existe o McSpaghetti, um macarrão servido com Chicken McNuggets como acompanhamento. Já na Itália, existe o Creamy Stars, pedaços de queijo frito em formato de estrela, e assim por diante.

Apesar das variações no mundo, o BigMac continua sendo o hambúrguer mais vendido da rede, perdendo para as batatas-fritas, que são top 1 das vendas da franquia.

O cardápio adaptado não é o único diferencial que a rede usa para atrair clientes. A decoração usada sempre varia, apesar da identidade visual marcante. Um McDonald's da Nova Zelândia, por exemplo, inclui uma aeronave aposentada de verdade como parte do restaurante.

Em 1986, uma unidade flutuante foi construída em Vancouver, no Canadá. Conhecido como McBarge, a ideia era servir comida na Feira Mundial de 1986, mas agora está abandonado.

Lista de unidades em Belo Horizonte e Região Metropolitana

Belo Horizonte

AAC – Av. Antônio Carlos (Av. Presidente Antônio Carlos, 7808 – São Luiz)

ACM – Av. Cristiano Machado (Av. Cristiano Machado, 1901 – Cidade Nova)

AFP – Afonso Pena (Av. Afonso Pena, 3690 – Cruzeiro)

Avenida Portugal Drive (Av. Portugal, 3060 – Jardim Atlântico)

Assembleia (Rua Matias Cardoso, 26 – Santo Agostinho)

BBH – Boulevard BH (Av. dos Andradas, 3000 – Santa Efigênia)

BH2 – Belo Horizonte Shopping 2 (Rod. BR 356, 3049 – Belvedere)

BRR – Barreiro Drive (Av. Sinfrônio Brochado, 785 – Barreiro)

BUR – Buriti Drive (Av. Engenheiro Carlos Goulart, 21 – Buritis)

BVA – Bernardo Vasconcelos (Av. Bernardo de Vasconcelos, 780 – Cachoeirinha)

BVE – Belvedere (Rua Maria Luiza Santiago, 90 – Santa Lúcia)

CAS – Castelo Drive (Av. Miguel Perrela, 990 – Castelo)

CDE – Shopping Cidade (Rua São Paulo, 957 – Centro)

CMV – Cristiano Machado (Av. Cristiano Machado, 11586 – Juliana)

CNF – Aeroporto de Confins (Rod. MG-10, Km 09 – Aeroporto Confins)

CTO – Contorno Drive (Av. do Contorno, 10142 – Barro Preto)

DIA – Diamond Mall (Av. Olegário Maciel, 1600 – Lourdes)

DRE – Del Rey Shopping (Av. Presidente Carlos Luz, 3001 – Caiçara)

EB2 – Estação BH 2 (Av. Cristiano Machado, 11833 – Vila Clóris)

EBH – Estação BH (Av. Cristiano Machado, 11833 – Vila Clóris)

EMX – Extra Minas Shopping (Av. Cristiano Machado, 4000 – União)

FLO – Floresta (Rua Curvelo, 10 – Floresta)

MIS – Minas Shopping (Av. Cristiano Machado, 4000 – São Paulo)

NCA – Nossa Senhora do Carmo (Av. Nossa Senhora do Carmo, 680 – São Pedro)

PAM – Pampulha (Av. Presidente Carlos Luz, 4269 – Ouro Preto)

PC7 – Praça Sete (Av. Afonso Pena, 705 – Centro)

PDM – Prudente de Morais (Av. Prudente de Morais, 1150 – Luxemburgo)

PSO – Praça Raul Soares (Praça Raul Soares, 330 – Centro)

SAV – Savassi (Av. Getúlio Vargas, 1300 – Funcionários)

SLO – Silva Lobo (Av. Silva Lobo, 700 – Nova Suíça)

SVB – Shopping Via Barreiro (Av. Afonso Vaz de Melo, 640 – Barreiro)

Região Metropolitana