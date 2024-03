Com tema livre, a 24ª edição do Comida di Buteco começa na próxima sexta-feira (5/4). O concurso acontece em 40 cidades brasileiras e conta, neste ano, com a participação de 1.100 bares até o dia 5 de maio.

Em Minas, o itinerário do concurso é Belo Horizonte, Montes Claros, Uberlândia, Araguari, Juiz de Fora, Poços de Caldas, Timóteo, Ipatinga e Coronel Fabriciano.

A fundadora e sócia do Comida di Buteco, Maria Eulália Araújo, conta que para esta edição, “o público pode esperar muitos botecos estreantes, botecos que estão retornando, um cardápio variado, com diversificação geográfica e sabores, e a energia das equipes esperando os clientes.”

Além de participar da escolha do melhor boteco da cidade, o público pode conhecer uma diversidade de petiscos preparados pelos botecos com valor único de R$35.

Na dinâmica, frequentadores e jurados visitam os estabelecimentos dando notas de 1 a 10 em: atendimento, temperatura da bebida, higiene e petisco. O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%.



A cada edição, 20% da base de participantes é renovada. Desde 2016, o Comida di Buteco é realizado em duas etapas: a primeira é regional, onde a votação é feita pelo público e jurados da própria cidade. Depois de eleitos, outro corpo de jurados visita e avalia os campeões para ser eleito o Melhor Buteco do País.

O concurso busca valorizar o comércio familiar local, fomentando o desenvolvimento de estabelecimentos que não fazem parte de redes e franquias.

O bom filho à casa torna

Estreante e vice-campeão em 2023 em Belo Horizonte, o Espetinhos do Paulão retorna ao Comida di Buteco na busca pelo 1º lugar.

O bar, localizado na Região Noroeste da capital mineira, apresenta o Boi Bandido, prato preparado com costela bovina com pedaços de milho-verde e mandioca cozida na manteiga, acompanhado de farofa da casa.

O sócio- proprietário Alexandre de Almeida espera para a 24ª edição do concurso um aumento de 50% nas vendas durante e após o evento.

“Na última edição, veio muita gente nova, novos clientes que fidelizam e vêm aos fins de semana e até durante a semana, ficam ansiosos para voltar”, contou Alexandre.





Veja a lista de pratos participantes

222 - Uai? Carajé

Alexandre's - Braseado Imperial do Cheff

Amarelim do Prado - Daqui Para Ti

América Norte Sul - Sardinha Surprise

Andrade's Beer - Costelinha com ora-pro-nobis à Mineira.

Armazém Santa Amélia - Comida di Armazen

Avalanche Espeteria - Maria Conga e Filó

Baiúca - Fish and Chips Baianeira

Bandeco - Corapan

Bar e Restaurante Bom Sabor - Frango Atolado

Bar Bambu - Comi Queto

Bar Bendita - Baderna Velha Infância

Bar da Cintia - Confit da Vovó

Bar da Lili- Atoladinho de Frango

Bar da Lu - Coração de Minas

Bar do Bem - Bem Mineiro

Bar do Dedinho - Dedo Atolado

Bar do João (São João Batista) - Trio Mineiro

Bar do Kaká - Bolotas Suínas

Bar do Kim- Lombim com Cachaça

Bar do Nelson - Lagartinho

Bar do Osmar - O Rei do Peixe Iscas do Rei

Bar do Primo - Fofoca

Bar do Regis - Boi da Cara da Preta

Bar do Valdo- Barriga Empanada

Bar dos Meninos - Mio da Roça

Bar Du Du Boi - Tonto

Bar Du João - De Molho

Bar e Restaurante da Cleidir - Networking, uma conexão de sabores

Bar e Restaurante do Joãozinho - Muquequinha de Peixe

Bar Mania Mineira- Ninho do Campo com Grãos da Terra

Bar Mercado Bom Grill - Boleta

Bar Pompéu - Filé à moda Pompéu

Bar Stella - Trem de Cupim

Bar Temático Sta. Teresa- Costela da Maria Bonita com Farofa das Gerais.

Barrigudinha Buteco Gourmet - A Sem Noção de Bom

Barzin dos amigos - Lombinho com cachaça

Bazin Bar - Relíquia do Bazin

Beco Restaurante - Copa Lombo Exótico

Boi Major - Melhor de Dois na Brasa

Boogie Oogie - Chapei

Boteco 86 - Rabicó do Boi

Botequim Buritis - Mineirinho

Botequim de Lourdes - Polenta com costelinha da Vovó

Buteco do Lili - Sabor da terra

Buteco do Rod - Cupimguin de amor

Buteco Tô D'Boa - Suan Tô D'Boa

Buteco's Bar - Tesouros da Amazônia

Butiquim On Cê Tá? - Mucadim de Coisa

Café Bahia - Sertô do Bahia

Café Palhares - Kostelinha da Rosa

Camisola Bar - Sabor Mineiro

Cantim D'or Noir - Benza Deus do Cantim

Cantina Arte Quintal - Costelinha do Serro

Cantinho da Baiana - Baianeiro!

Casa da Madrinha - Orai por nós

Cervejaria Pajé - Beijo do Pajé

Chalé da Costela - Bambu Amigo

Chapa Mágica Filé Dona Elena

Chopp da Esquina - Costelão do Chopp

Conectados Bar - Dá seu cupim pra mim

Deck Boi na Brasa - Boi Molhado

Del Ruim - Del Bom na Costelinha

Dona Dora - Fiquei chique sô!!!

Dona Ju Gastro Bar - Coroa e Pinhão

Dona Suica - Comidinha Casa de Vó

Ember Meat House- Ôlha

Espetinho do Boi - Agarrão do Boi

Espetinhos do Paulão - Boi Bandido

Espeto Castelo - Dueto do Espeto

Espeto da Praça - Mineirinho do Espeto

Espettinho.com - Lagoa Dourada

Fogão de Minas - Showriço

Garagge Vintage - Ressaquinha

Geraldin da Cida - Surpresa tô Escondida

Graffica Bar - Das terras de Minas

Iracema bar - Barriga de Porco Arigatô, sô!

Já To Inno - União

Juzé Bar - Tá osso Juzé

Koqueiros Bar - Trem de Minas

Köbes Emporium - Bar Uai Tchê

Lá Ele Bar - Angu de Baiana com uns trem Mineiro

Leo da Quadra - Reza q vai

Locomotivas Bar - Trem de Costela

Magnífico Quintal Santa Amélia - Porco Magnífico

Magrelo's bar - Bolinhos de Carne da Vovó

Mamute Bar - Quem é do Bar não enjoa

Marina's Bar Fuzuê - Mineiros Beer

Mania de Mineiro - Mulão Boitata

O Fino do Alho - Alemão di Minas

Odorico Cervejaria - Pastel de Vento E a Feijoada Levou

Oratório Bar - DESMIOLADO, mas recheado!

Parada 10.95 - Bar Parada Certa

Parrilla do Prado - Jamais esquecerei

Pé de Cana - Na Moita

Pé de Goiaba - Maria Antonia

Petisqueira do Teté - Buraco Quente

Planeta Lúpulo - Boi viajando na mandioca

Prado Beer Pork Rib - Prosa Boa

Isfriô no Prosa - com Fondue Caipira

Quinteiro Bar e Restaurante - Quinteiro

Rancho do Manoel - Leitãozinho Snob

Recanto Vovó Tela - Seu barriga de pudim

Reforma Bar - Caldeirão do Shrek

Regi's Bar - Lambida do Boi

Restaurante do Pardal - Porco Atolado

Santa Boemia - Croquete de Tilápia

Santo Butiquim - O Baianeiro

Santuário Retrô - Pipoca de Buteco

Sião Bar Boi Bêbado - Sinhá Erozitha Bistrôteco

Bela, Recatada e da Roça

Spetim - Bocadinhos de cada

Tacos - Boi Mineiro

The Butcher - Estufão do Baião

Tô a Toa - Butequeria

Dadinho dos Deuses - Toca do Ogro Alemão Caipira

Toninho - Alto Forno Toninho no Rolê

Us Motoca - Vokerê

Zé Bolacha - Uai Goulash

Zoo Bar - Trem Bão Sô