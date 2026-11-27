Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Angelina Jolie e Brad Pitt firmaram um acordo sobre o Château Miraval, propriedade vinícola de cerca de 500 hectares na Provença que possuíam juntos. O entendimento põe fim ao confronto legal travado por ambos nos últimos anos.

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A confirmação veio por meio da revista "People", após envio de uma declaração conjunta emitida pelos advogados das partes. O documento informa: "Alcançamos um acordo extrajudicial no interesse de nossa família". O comunicado também ressalta que novos comentários não serão feitos e que qualquer declaração na imprensa atribuída a fontes não tem origem nos atores ou em pessoas próximas.

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Disputa pela propriedade e acusações

O casal esteve junto por 12 anos, com dois de casamento e seis filhos. A separação aconteceu em 2016, com divórcio finalizado em dezembro de 2024, marcado por divergências pessoais e financeiras.

O conflito sobre a vinícola comprada em 2008 começou em 2021, quando Jolie vendeu sua participação para a Tenute del Mondo, divisão de vinhos do Grupo Stoli. Em 2022, Pitt processou a ex-mulher em 35 milhões de dólares, alegando violação de um acordo anterior que proibia a venda sem consentimento mútuo.

Jolie contestou a acusação, afirmou que o ex-marido promovia uma guerra ideológica vingativa e abriu uma contração legal. Ela também negou a necessidade de autorização para a venda e recusou a entrega de documentos sob alegação de segredo profissional.

Registros anteriores da equipe de Jolie apontavam que Pitt recusou comprar a cota da atriz após ela não aceitar um termo de confidencialidade voltado a silenciar supostos abusos. O episódio citado envolvia agressões físicas e verbais durante um voo de jato particular em 2016, acontecimento que motivou a separação.

Encerramento do processo

O litígio teve alternância de decisões parciais recentes e o acerto definitivo impede a realização de um julgamento público marcado para agosto de 2027.

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A finalização da disputa bilionária encerra os confrontos jurídicos entre os dois. No âmbito familiar, os seis filhos mantêm forte relação com a mãe e quase nenhum vínculo com o pai, com vários deles formalizando a retirada do sobrenome paterno para utilizar apenas Jolie.