O legado de Dolly Parton ganha uma equipe criativa com uma missão que vai além da preservação e abre um novo capítulo para a trajetória artística da cantora
Liderado por parceiro histórico, time especial vai gerenciar projetos visuais da estrela e novidades exclusivas na Broadway com estilo único
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O espólio de Dolly Parton anunciou a liderança de sua equipe criativa. O grupo tem o comando de Steve Summers, profissional que trabalhou com a cantora durante mais de 30 anos e assume o cargo de diretor criativo da entidade.
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A equipe conta com a gerente criativa Riley Reed Hanratty, o especialista em design Vance Nichols e o especialista criativo Bradley Schnabel. Juntos, eles respondem pela condução estética para preservar e dar continuidade ao estilo, criatividade e visão que definiram o legado da artista.
Projetos futuros e musical na Broadway
Summers iniciou a carreira em 1991 como cantor e dançarino no parque Dollywood, local em que desenvolveu interesse por figurinos e cenografia. Em 2004, Parton o chamou para atuar na encenação e na coreografia da turnê "Hello, I’m Dolly Tour".
Em 2006, Summers tornou-se diretor criativo da Dolly Parton Enterprises. Na função, ele gerenciou o figurino pessoal da cantora e a direção visual de capas de discos, cenários e desenvolvimento de produtos. A equipe produzia centenas de peças personalizadas a cada ano e preservava o acervo existente.
Na gestão do espólio, o diretor cuidará do futuro espetáculo da Broadway "DOLLY: A True Original Musical" e de outras ações dedicadas à artista. Summers também trabalhará em iniciativas ao lado da sobrinha da estrela, Danielle Parton, anunciada como embaixadora oficial da marca.
Atuação dos integrantes da equipe criativa
Riley Reed Hanratty: ingressou na equipe em 2018 no setor de ajustes e atuou na digitalização do vestuário, função focada em catalogar, fotografar, descrever e conservar os trajes. Em 2022, passou a gerenciar a alfaiataria e tornou-se costureira-chefe, cuidando do acervo pessoal com Summers.
Vance Nichols: profissional com 30 anos de atuação em cenografia e design de interiores, iniciou trabalhos como freelancer para a cantora em 2019 sob supervisão de Summers. Integrou o time em tempo integral em 2018 e cuidou da criação de cenários para comerciais, aparições na TV e sessões de fotos, além de decorar propriedades de Rachel Parton George, irmã de Dolly.
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Bradley Schnabel: acumulou experiência em gestão de restaurantes e integrou o setor imobiliário e criativo da Dolly Parton Enterprises. Atuou como assistente pessoal de Parton durante quase cinco anos e agora assume a logística, o planejamento e a coordenação de projetos.