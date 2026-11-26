O espólio de Dolly Parton anunciou a liderança de sua equipe criativa. O grupo tem o comando de Steve Summers, profissional que trabalhou com a cantora durante mais de 30 anos e assume o cargo de diretor criativo da entidade.

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A equipe conta com a gerente criativa Riley Reed Hanratty, o especialista em design Vance Nichols e o especialista criativo Bradley Schnabel. Juntos, eles respondem pela condução estética para preservar e dar continuidade ao estilo, criatividade e visão que definiram o legado da artista.

Projetos futuros e musical na Broadway

Summers iniciou a carreira em 1991 como cantor e dançarino no parque Dollywood, local em que desenvolveu interesse por figurinos e cenografia. Em 2004, Parton o chamou para atuar na encenação e na coreografia da turnê "Hello, I’m Dolly Tour".

Em 2006, Summers tornou-se diretor criativo da Dolly Parton Enterprises. Na função, ele gerenciou o figurino pessoal da cantora e a direção visual de capas de discos, cenários e desenvolvimento de produtos. A equipe produzia centenas de peças personalizadas a cada ano e preservava o acervo existente.

Na gestão do espólio, o diretor cuidará do futuro espetáculo da Broadway "DOLLY: A True Original Musical" e de outras ações dedicadas à artista. Summers também trabalhará em iniciativas ao lado da sobrinha da estrela, Danielle Parton, anunciada como embaixadora oficial da marca.

Atuação dos integrantes da equipe criativa