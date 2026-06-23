Além dos palcos: a função dos executivos que constroem carreiras na música

A morte de Clive Davis, um dos maiores executivos da indústria fonográfica, anunciada nesta segunda-feira (22), aos 94 anos, joga luz sobre uma função essencial, mas muitas vezes misteriosa para o grande público: a do executivo que descobre e molda carreiras. O nome de Davis esteve ligado a estrelas como Whitney Houston, Janis Joplin e Bruce Springsteen, e sua trajetória ajuda a entender o que faz um dos profissionais mais poderosos do setor.

Executivo e Produtor: Qual a diferença?

Embora os termos sejam por vezes usados de forma intercambiável, os papéis são distintos. Clive Davis foi um executivo de gravadora e um A&R (Artists and Repertoire), responsável por encontrar novos talentos e supervisionar o desenvolvimento de suas carreiras. Já o produtor musical é o profissional que trabalha diretamente no estúdio, atuando como o arquiteto de uma canção ou de um álbum.

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O papel do Executivo Musical

O executivo como Davis é a figura que assina o contrato com o artista, define orçamentos, aprova estratégias de marketing e monta a equipe criativa. Sua função é garantir que a visão artística encontre um caminho comercialmente viável, conectando o talento a produtores, compositores e toda a estrutura da gravadora.

O papel do Produtor Musical

O produtor, por sua vez, foca no aspecto sonoro. É ele quem ajuda a selecionar o repertório, define os arranjos, escolhe os músicos de apoio e guia o artista durante a gravação. O trabalho envolve supervisão técnica de mixagem e masterização, garantindo que a música chegue com a máxima qualidade às plataformas.

Como são remunerados?

A remuneração também difere. Um produtor musical geralmente recebe um valor fixo adiantado por projeto e/ou “royalties”, uma porcentagem sobre a receita gerada pela música, que pode variar de 3% a 5%. Já um executivo de gravadora geralmente tem um salário, bônus de performance e, em alguns casos, participações nos lucros dos artistas que contrata.

A importância para a carreira do artista

Um grande executivo podia ser o fator decisivo para o sucesso de um artista. Davis, por exemplo, tinha uma visão aguçada para identificar o potencial de um músico e a habilidade de posicioná-lo no mercado. Ele atuava como um parceiro estratégico, tomando decisões que podiam definir a direção de uma carreira inteira. Além disso, executivos estabelecidos, como ele foi, traziam consigo uma valiosa rede de contatos na indústria, fundamental para garantir que a música chegasse ao público certo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.