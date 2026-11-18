O jogador de futebol Gustavo Scarpa, de 32 anos, que atua no Atlético Mineiro, viralizou nas redes sociais ao revelar que recebeu um presente e um convite de Vladimir Tolstói. Vladimir é tataraneto do escritor russo Liev Tolstói e atua como diretor do museu dedicado ao autor em Moscou, na Rússia.

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A aproximação ocorreu depois de Scarpa iniciar a publicação de resenhas literárias em suas redes sociais nos últimos meses. O atleta compartilha vídeos opinando sobre diversas obras e incentivando a leitura. Uma das publicações de maior alcance foi focada no livro "A Morte de Ivan Ilitch" (1886), exemplar célebre escrito por Liev Tolstói.

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Reconhecimento e convite para visita

Em vídeo enviado ao jogador, Vladimir Tolstói agradeceu a iniciativa de incentivar a leitura no Brasil. Ele declarou que a repercussão impulsionou as vendas da obra no país: "sua popularidade permitiu que a obra de Tolstói se tornasse um sucesso de vendas em seu belo país, que visitei muitas vezes e pelo qual tenho um grande carinho".

Vladimir Tolstói também enviou um álbum autografado com fotos do escritor, familiares e amigos próximos. No registro em vídeo, ele destacou: "acredito que isso sirva como uma excelente ponte entre nossos países e nossas culturas. Junto com meus amigos desse grupo, gostaria de lhe presentear com um álbum contendo fotos de Liev Tolstói, de seus familiares e de seus amigos mais próximos. Espero que você o ache interessante e agradável. E, além deste livro, convido você a visitar a Rússia e os locais ligados a Liev Tolstói".

Scarpa comemorou a lembrança e o impacto dos conteúdos: "olha isso aqui. Um álbum de fotos do Tolstói, da família, dos amigos. Que incrível. Tô feliz demais. Muito feliz com a repercussão absurda de tudo isso. Toda livraria que eu vou, esse livro é o que está lá na frente. 'A morte de Ivan Lich', do Tolstói. E eu fico muito feliz com isso, com essa repercussão".

Ao reforçar os votos de sucesso nas atividades profissionais do jogador, Vladimir afirmou que a homenagem ao atleta já chegou ao espaço cultural em Moscou: "sua foto já se encontra no Museu Tolstói. Deixo aqui meus sinceros cumprimentos e espero encontrá-lo na Rússia ou no Brasil. Desejo a você tudo de bom, inclusive em suas atividades profissionais. Você é um grande jogador de futebol. Tenho certeza de que você terá sucesso".

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima