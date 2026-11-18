LEONARDO VOLPATO - SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça da Espanha aceitou a denúncia apresentada contra o cantor Julio Iglesias, 82, por duas ex-funcionárias que o acusam de abusos sexuais, lesões e tratamento degradante.

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A decisão foi tomada pelo juiz Antonio Piña, da Audiência Nacional, nesta quarta-feira (18), e abre caminho para uma investigação judicial sobre os episódios relatados pelas mulheres. A informação foi publicada pelo jornal espanhol El País .

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A decisão representa uma mudança no andamento do caso, que chegou a ser arquivado pelo Ministério Público espanhol em janeiro deste ano. Na ocasião, a Fiscalía entendeu que a Justiça do país não tinha competência para investigar os fatos, que teriam ocorrido fora do território espanhol, nas residências do cantor na República Dominicana e nas Bahamas.

As duas mulheres, que não têm vínculos com a Espanha, recorreram à Justiça por meio da organização Women's Link Worldwide e apresentaram uma nova ação diretamente à Audiência Nacional, em setembro.

As ex-funcionárias, identificadas pelos nomes fictícios de Rebeca e Laura para preservar suas identidades, afirmam que sofreram assédio e violência sexual enquanto trabalhavam para Iglesias, em 2021. Uma delas era empregada doméstica e a outra atuava como fisioterapeuta.

Segundo os relatos, as duas enfrentavam situações de intimidação, humilhações e condições de trabalho abusivas. As acusações vieram a público em janeiro, após uma investigação jornalística conjunta do site espanhol elDiario.es e da emissora Univision, que ouviu as mulheres e reuniu documentos ao longo de três anos.

O Ministério Público espanhol mudou posteriormente de entendimento e passou a defender que a Audiência Nacional poderia examinar a denúncia. Com isso, o juiz Antonio Piña reconheceu a competência da Justiça espanhola e admitiu a investigação por crimes contra a liberdade sexual, lesões e tratamento degradante.

A decisão, porém, não acolheu todas as acusações apresentadas pelas ex-funcionárias. Os pedidos relativos a tráfico de pessoas e crimes contra os direitos dos trabalhadores foram rejeitados nessa etapa.

Ao justificar a abertura do procedimento, o magistrado considerou que os relatos detalhados das mulheres e os elementos apresentados eram suficientes para iniciar a investigação. Segundo a Cadena SER, o juiz ressaltou que essa avaliação não representa um julgamento antecipado sobre a credibilidade das denunciantes. A apuração deverá esclarecer as circunstâncias dos episódios e verificar se há responsabilidade criminal do artista.

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Desde que as acusações se tornaram públicas, Iglesias negou as acusações e classificou os relatos como falsos. O caso agora avança para uma nova etapa na Justiça espanhola, sem que tenha havido, até o momento, condenação ou comprovação dos crimes atribuídos ao artista.