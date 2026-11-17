Blogueirinha repreendeu a produção de seu programa ao vivo durante uma entrevista com Xamã, nessa segunda-feira (16/11). A apresentadora demonstrou incômodo e repudiou a atitude depois que um rapaz da plateia fez uma pergunta de duplo sentido ao cantor, atendendo a um pedido direto da própria equipe da atração.

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O climão começou no momento em que o jovem questionou o artista sobre seu signo astrológico. Logo após Xamã confirmar que era escorpiano, o integrante da plateia disparou: "O escorpião quando ele fica nervoso, ele pica. E você, quando fica nervoso, pica também?".

Crítica ao humor da equipe

Blogueirinha interrompeu a conversa e criticou o padrão cômico sugerido pelos funcionários dos bastidores. A comunicadora alertou o rapaz sobre as intervenções: "não fica fazendo as perguntas da produção que eles vêm com esse humor ‘Zorra Total’ para cá, esse humor sem graça."

O rapaz da plateia ainda tentou justificar o questionamento ao afirmar que o público gostaria de saber a resposta, mas a apresentadora rebateu prontamente. Ela enfatizou que os espectadores não queriam saber daquilo, definiu a colocação como de baixo nível e afirmou que não gosta dessas brincadeiras.

Recado aos bastidores

Na sequência do programa, Blogueirinha mandou uma mensagem contundente aos membros da produção, deixando evidente que não admite piadas semelhantes durante as gravações: "Não tô brincando. Humor baixo nível, gente. Se você quer isso em outro programa, faça em outro programa, não no meu. Vê se eu brinco com esse tipo de coisa? Eu não brinco".

Após a bronca aplicada ao vivo, Xamã optou por não responder à pergunta formulada pelo rapaz. A apresentadora fez questão de pedir desculpas ao participante da plateia, por compreender que ele somente cumpriu as ordens repassadas pelos produtores.

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"Na verdade, eu nem vou te dar um fecho, eu vou te pedir desculpas porque eu sei que não veio de você, tá? Pode ir", finalizou Blogueirinha ao liberar o rapaz.