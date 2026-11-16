Ator Gérard Depardieu pede desculpas após condenação por agressão sexual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O astro do cinema francês Gérard Depardieu pediu desculpas nesta segunda (16), depois de anunciar que desistiu de apresentar recurso contra a condenação por agredir sexualmente duas mulheres durante uma filmagem em 2021.

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Em maio de 2025, um tribunal de Paris determinou 18 meses de prisão com suspensão da pena por duas agressões sexuais durante as filmagens do longa-metragem "Les Volets verts", do cineasta Jean Becker. Com a desistência do recurso, a condenação agora é definitiva.

"A Justiça se pronunciou. Fui declarado culpado. Eu aceito e assumo esta condenação", escreveu o ator, que apresenta "desculpas profundas e sinceras" a todas as pessoas que "podem ter sofrido" por isso.

"Nos sets de gravação, durante muito tempo me escondi por trás da provocação e da malícia", adiciona Depardieu, de 77 anos, reconhecendo que as suas palavras e "alguns de [seus] gestos" não eram "sem consequências".

Depardieu, que já atuou em mais de 200 filmes e séries de televisão, é a figura de maior destaque que enfrenta acusações de violência sexual, na resposta do cinema francês ao #MeToo.

O ator, conhecido por filmes como "O Último Metrô" ou "Cyrano de Bergerac", pode ser julgado em outro processo por estupro e agressões sexuais contra a atriz Charlotte Arnould.

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Depardieu, que nega as acusações desde que foi indiciado em 2020, recorreu da decisão que determina um julgamento. A Justiça deve anunciar se confirma o processo em 26 de novembro.