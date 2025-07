Promotoria de Paris pede novo processo por estupro contra Gérard Depardieu

A Promotoria de Paris solicitou um novo processo contra o ator Gérard Depardieu por estupro e agressões sexuais à atriz Charlotte Arnould, contou à AFP uma fonte próxima ao caso nesta quarta-feira (23).

Outros pedidos semelhantes já haviam sido apresentados em agosto de 2024, mas foram invalidados por motivos processuais.

O Ministério Público confirmou que "solicitou" na terça-feira "o envio de Gérard Depardieu perante o tribunal criminal departamental de Paris, para ser julgado por crimes de estupro e agressões sexuais em detrimento de Charlotte Arnould em 7 e 13 de agosto de 2018".

"Temos que aguardar a ordem de acusação do juiz de instrução. Já se passaram sete anos...", disse Arnould no Instagram.

A Promotoria de Paris já havia feito esta solicitação em 14 de agosto de 2024, mas posteriormente a investigação foi reaberta após um pedido para analisar suas declarações sexuais e sexistas feitas durante uma filmagem na Coreia do Norte e reveladas em um programa de televisão em dezembro de 2023, o que causou um escândalo na França.

Depardieu fez vários comentários misóginos e insultantes em um estábulo, aparentemente contra uma jovem que estava montada em um cavalo.

Em 2 de outubro uma audiência determinará se as imagens foram ou não manipuladas.

Em meados de maio, o ator foi condenado a 18 meses com suspensão condicional da pena em Paris por agredir duas mulheres durante as gravações do filme "Les Volets Verts", do diretor Jean Becker, em 2021, sentença da qual ele recorreu.

O advogado do ator, Jérémie Assous, considerou que o caso de Arnould não procedia, já que "os vídeos de vigilância provam que não houve agressão", pois "é possível ver [Arnould] beijando [Depardieu] por mais de 40 segundos, apontando para as escadas que levam ao quarto e subindo as escadas sozinha e sorrindo. No dia seguinte à visita, ela escreveu para ele dizendo que o amava e que nunca se sentiu tão bem quanto em seus braços".

Para a defesa do cineasta, Arnould é "desqualificada" por outras "seis" acusações de estupro e agressão que ela fez contra outras pessoas, que a Justiça não considerou "sérias".

O ator de mais de 200 filmes sempre defendeu sua inocência.

