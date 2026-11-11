É possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Joaquín Sabina responde e traça um limite que muda o foco da paixão para as responsabilidades de uma relação

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O amor não obedece sempre a uma fórmula única. A fidelidade, as relações abertas e a chance de sentir algo por mais de uma pessoa compõem um debate que atravessa gerações e apresenta questões complexas. Joaquín Sabina transformou sentimentos, desejos e desilusões amorosas em temas recorrentes de sua obra, refletindo abertamente sobre essas experiências.

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Durante conversa com Pepe Viyuela no programa "La Noche D", exibido pela RTVE, o ator questionou o músico sobre a possibilidade de amar duas pessoas ao mesmo tempo. Sabina respondeu sem hesitar: "eu acredito que sim", embora tenha feito uma distinção considerada fundamental.

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Diferença entre simultaneidade e vida dupla

O cantor explicou que ter dois lares paralelos ultrapassa limites aceitáveis: "o que não se deve, como foi muita tradição na Espanha em outras épocas, é ter duas famílias". Sabina avaliou que manter relações simultâneas permite "viver com uma certa dignidade as duas coisas", mas rejeitou a divisão familiar.

Diante da hipótese de sustentar duas estruturas conjugais, a opinião do artista permaneceu inflexível: "duas famílias é um disparate, é uma loucura, enlouquece você".

O assunto também alcançou vivências pessoais do cantor. Sabina admitiu ter passado por essas condições: "sim, já tive simultaneidades". Ao ser perguntado por Viyuela se essa dinâmica se desenvolve bem ou mal, o artista resumiu as consequências: "é exaustivo".

Visão sobre novos modelos e paixões

A conversa também tratou do poliamor e das uniões abertas. Sabina expressou respeito pelas escolhas alheias, mas descartou a prática para si próprio: "não tenho nada contra, mas não participo. Entre outras coisas porque a pessoa já não tem idade".

Na mesma entrevista, Sabina destacou seu interesse pelo conceito de "l’amour fou", caracterizado pela intensidade extrema. O músico pontuou o fascínio por sentimentos capazes de "soltar chamas", ciente de que esse tipo de vivência envolve desgaste, ciúmes e complicações.

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Ao abordar outros temas pessoais, Sabina mencionou sua relação com Serrat: "ele tem um lado absolutamente encantador e outro lado rígido e com o gesto fechado". Sobre o histórico com adicções, declarou: "eu parei há 20 anos". Já a respeito do envelhecimento, expressou: "não me vejo com a cabeça ou o coração de 70 anos".