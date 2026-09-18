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Festival Acessa BH celebra a cultura DEF com programação gratuita

Evento reúne artistas para mostrar a deficiência como potência artística; confira a agenda do fim de semana

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Maria Reis*
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Maria Reis*
Repórter
18/09/2026 16:29

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Festival Acessa BH celebra a cultura DEF com programação gratuita
O espetáculo &quot;Academia Brasileira de Bestas&quot; crédito: Adrilene Muradas/Divulgação

O Festival Acessa BH segue até o dia 27 de setembro em Belo Horizonte, oferecendo uma vasta programação cultural gratuita. Considerado o maior evento do Brasil dedicado à produção artística e cultural por pessoas com deficiência, o festival propõe um novo olhar, explorando suas potências estéticas e políticas.

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Em andamento desde 4 de setembro, o evento reúne artistas de seis estados brasileiros e uma atração internacional do Reino Unido. O público terá acesso a cerca de 30 atividades, que incluem peças de teatro, performances, sessões de cinema, rodas de conversa e lançamentos de livros, distribuídas por diversos espaços culturais da capital mineira.

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A curadoria desta edição buscou selecionar produções contemporâneas que desafiam percepções tradicionais. O objetivo é apresentar a deficiência não como uma limitação a ser superada, mas como uma experiência singular que enriquece a produção artística e o debate político na sociedade.

Com recursos de acessibilidade como Libras e audiodescrição, as atividades destacam como a arte pode ser uma ferramenta poderosa para a expressão de identidades e para a construção de narrativas que valorizam a diversidade humana. O festival se consolida como uma plataforma importante para dar visibilidade e voz a artistas com deficiência.

Destaques da programação de 18 a 20 de setembro

  • Nesta sexta-feira (18/09): a performance "Tarô Aleijo" é apresentada na Funarte MG, às 20h30.

  • Sábado (19/09): o espetáculo "Circo de Los Pies" ocupa o palco da Funarte MG, com sessão marcada para as 16h.

  • Domingo (20/09): o Memorial Minas Gerais Vale recebe o Quintal do Memorial Edição Acessa BH, com atividades programadas das 10h às 17h.

Silhueta de pessoa com braço levantado, em pose artística contra luz circular em grade
Com um olhar contemporâneo, o Festival Acessa BH celebra a potência estética e a expressão de identidades pela arteCamila Rios / divulgação

A programação completa pode ser conferida nos canais oficiais do festival.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria


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