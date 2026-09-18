Festival Acessa BH celebra a cultura DEF com programação gratuita
Evento reúne artistas para mostrar a deficiência como potência artística; confira a agenda do fim de semana
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O Festival Acessa BH segue até o dia 27 de setembro em Belo Horizonte, oferecendo uma vasta programação cultural gratuita. Considerado o maior evento do Brasil dedicado à produção artística e cultural por pessoas com deficiência, o festival propõe um novo olhar, explorando suas potências estéticas e políticas.
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Em andamento desde 4 de setembro, o evento reúne artistas de seis estados brasileiros e uma atração internacional do Reino Unido. O público terá acesso a cerca de 30 atividades, que incluem peças de teatro, performances, sessões de cinema, rodas de conversa e lançamentos de livros, distribuídas por diversos espaços culturais da capital mineira.
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A curadoria desta edição buscou selecionar produções contemporâneas que desafiam percepções tradicionais. O objetivo é apresentar a deficiência não como uma limitação a ser superada, mas como uma experiência singular que enriquece a produção artística e o debate político na sociedade.
Com recursos de acessibilidade como Libras e audiodescrição, as atividades destacam como a arte pode ser uma ferramenta poderosa para a expressão de identidades e para a construção de narrativas que valorizam a diversidade humana. O festival se consolida como uma plataforma importante para dar visibilidade e voz a artistas com deficiência.
Destaques da programação de 18 a 20 de setembro
Nesta sexta-feira (18/09): a performance "Tarô Aleijo" é apresentada na Funarte MG, às 20h30.
Sábado (19/09): o espetáculo "Circo de Los Pies" ocupa o palco da Funarte MG, com sessão marcada para as 16h.
Domingo (20/09): o Memorial Minas Gerais Vale recebe o Quintal do Memorial Edição Acessa BH, com atividades programadas das 10h às 17h.
A programação completa pode ser conferida nos canais oficiais do festival.
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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria