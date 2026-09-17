Bocaiuva, terra de Betinho, recebe evento cultural com acesso gratuito

A partir desta sexta-feira (18/9), Bocaiuva, no Norte de Minas, recebe a Mostra Estação de Arte Cidadania, com uma série de oficinas, apresentações artísticas e atrações culturais, abertas ao público gratuitamente. As atividades prosseguem até domingo (20/9), no Complexo Cultural e Turístico da antiga estação ferroviária da cidade.

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Estão previstas oficinas de teatro (“Uma explosão de ideias sobre como fazer teatro em espaços restritos”), música (“Prática de criação e composição musical”) e gestão cultural (“Como viabilizar um projeto artístico”. Também gratuitas, as oficinas são voltadas para pessoas de diferentes idades, sem necessidade de conhecimento prévio

A mostra é organizada pela agente cultural Regina Souza, sobrinha do sociólogo Heberth de Souza, o Betinho, nascido em Bocaiuva. “O evento coloca Bocaiúva no circuito da produção das mostras culturais de Minas Gerais. Essa cidade tão linda, com um riquíssimo patrimônio cultural material e imaterial, que merece estar cada vez mais presente nesse circuito”, destaca Regina.

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Centro de Memória

Na primeira edição da Mostra Estação de Arte Cidadania, em 2025, foi inaugurado na cidade o Centro de Memória Casa Figueiredo Souza. O espaço reúne documentos, cartas, fotografias e objetos que contam a história da família dos irmãos Henfil, Betinho e Chico Mário. No local também pode ser conferida a exposição "Balaio Mineiro — Memória de uma Família Brasileira", inspirada no livro da escritora Wanda Figueiredo.