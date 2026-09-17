Peter Max, grande nome da arte psicodélica, morre aos 88 anos
Artista pop ganhou destaque com obras de cores vibrantes e imagens surreais que marcaram a cultura jovem dos EUA
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O artista americano Peter Max, autor, entre outras obras, da capa do álbum "Yellow Submarine" dos Beatles em 1969, morreu aos 88 anos, anunciou na quarta-feira (16/9) seu filho ao canal ABC News.
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L'artiste américain Peter #Max, auteur notamment de la pochette de l'album "Yellow Submarine" des #Beatles en 1969, est mort à l'âge de 88 ans, a annoncé mercredi son fils à la chaîne américaine ABC News #AFP pic.twitter.com/LCloOZEhVY
— Jean-François Guyot (@JFGuyot) September 17, 2026
Max nasceu em 1937 em Berlim e foi obrigado a fugir da Alemanha nazista com sua família.
Ele se tornou, nos anos 1960, um artista cujas composições de cores vibrantes, inspiradas no psicodelismo, foram divulgadas por uma série de produtos.
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Posteriormente, criou o primeiro logotipo da rede musical MTV nos anos 1980 e foi escolhido o "artista oficial" da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos.
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"Vamos lembrar de sua criatividade extraordinária, seu entusiasmo, sua curiosidade e a maneira como via beleza e possibilidade em todos os lugares", disse seu filho Adam Max.