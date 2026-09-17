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Peter Max, grande nome da arte psicodélica, morre aos 88 anos

Artista pop ganhou destaque com obras de cores vibrantes e imagens surreais que marcaram a cultura jovem dos EUA

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AFP FTP
AF
AFP FTP
Repórter
17/09/2026 08:53

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Obras de Peter Max, com cores vibrantes, viraram símbolo da contracultura nos EUA
Obras de Peter Max, com cores vibrantes, viraram símbolo da contracultura nos EUA crédito: AFP

O artista americano Peter Max, autor, entre outras obras, da capa do álbum "Yellow Submarine" dos Beatles em 1969, morreu aos 88 anos, anunciou na quarta-feira (16/9) seu filho ao canal ABC News.

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Max nasceu em 1937 em Berlim e foi obrigado a fugir da Alemanha nazista com sua família.


Ele se tornou, nos anos 1960, um artista cujas composições de cores vibrantes, inspiradas no psicodelismo, foram divulgadas por uma série de produtos.



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Posteriormente, criou o primeiro logotipo da rede musical MTV nos anos 1980 e foi escolhido o "artista oficial" da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos.

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"Vamos lembrar de sua criatividade extraordinária, seu entusiasmo, sua curiosidade e a maneira como via beleza e possibilidade em todos os lugares", disse seu filho Adam Max.


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