Lançamentos de setembro no Prime Video têm thriller com Gal Gadot; veja

O mês de setembro de 2026 chega com um catálogo recheado de novidades para os assinantes do Prime Video. Com opções que vão desde thrillers de ação estrelados por grandes nomes de Hollywood até aguardadas adaptações de romances, a plataforma da Amazon garante entretenimento para todos os gostos. Para não perder nada, preparamos uma lista com os principais filmes que estreiam no serviço ao longo do mês.

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Confira os destaques do Prime Video em setembro

Abaixo, você encontra os detalhes dos principais títulos, incluindo sinopses, elenco e as datas de estreia para você se programar.

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Corrida Contra o Tempo (The Runner) - Estreia: 02/09

Estrelado por Gal Gadot, este suspense de tirar o fôlego acompanha uma agente de elite que se torna alvo de uma conspiração internacional. Com suas habilidades postas à prova, ela precisa fugir e descobrir quem a traiu antes que seja tarde demais. É uma ótima pedida para os fãs de ação e adrenalina.





Golpe Explosivo (Fuze) - Estreia: 04/09

Aaron Taylor-Johnson lidera o elenco deste filme de ação sobre um assalto a banco que dá terrivelmente errado quando uma bomba é descoberta no local. Presos entre a polícia do lado de fora e um explosivo prestes a detonar, ladrões e reféns precisam se unir para sobreviver. A trama promete tensão constante e muitas reviravoltas.

Uma Segunda Chance - Estreia: 19/09

Neste drama romântico, um casal que se separou anos atrás reencontra-se por acaso em uma pequena cidade. A reaproximação os força a confrontar os erros do passado e a decidir se o amor que sentiam merece uma segunda chance. Uma história sensível sobre perdão e novos começos.

A Hipótese do Amor - Estreia: 23/09

Baseado no best-seller de Ali Hazelwood, esta aguardada comédia romântica conta a história de Olive Smith, uma doutoranda que, para convencer sua melhor amiga de que está namorando, beija o primeiro homem que vê: o arrogante e temido professor Adam Carlsen. O que começa como um namoro de mentira logo se transforma em uma atração real e inesperada.

Além desses títulos, outros filmes como "Atraídos pelo Destino" (09/09) e "Refúgio de Inverno" (24/09) também chegam ao catálogo. Vale lembrar que as datas de estreia podem sofrer alterações, sendo recomendado conferir a programação diretamente no aplicativo do Prime Video.

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