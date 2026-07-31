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Artista Adriana Vasconcelos abre exposição de aquarelas na Livraria da Rua

Mostra, que será aberta neste sábado (1/8), ficará em cartaz até 10 de setembro

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31/07/2026 18:12 - atualizado em 31/07/2026 18:20

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Aquarela com fundo amarelo e verde destaca galhos de árvores em branco
Aquarela da artista Adriana Vasconcelos, que abre exposição na Livraria da Rua crédito: Acervo pessoal

Artista cearense radicada em Belo Horizonte, Adriana Vasconcelos abre neste sábado (1/8), às 10h, na Livraria da Rua (Rua Antônio de Albuquerque, 913, Savassi), a exposição “Aquarelas”. Com curadoria de José Paulo Agrello, a mostra apresenta obras que revelam um olhar atento para transformações da natureza, a incidência da luz e as variações de cor na paisagem.

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A água, o pigmento e o papel são elementos centrais em seu processo criativo. Em suas obras, a transparência característica da técnica permite que a luz atravesse as camadas de tinta, criando composições em que gesto, tempo e matéria se equilibram.

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A artista encontra na observação da natureza sua principal fonte de inspiração: folhas, flores, galhos, montanhas e mudanças de luminosidade tornam-se pontos de partida para pinturas que valorizam o instante e a contemplação.

Adriana Vasconcelos é graduada pela Escola de Belas Artes da UFMG e já participou de festivais, salões e exposições
Adriana Vasconcelos é graduada pela Escola de Belas Artes da UFMG e já participou de festivais, salões e exposições Divulgação

No texto de apresentação da mostra, a artista e professora Liliane Dardot destaca a sensibilidade da obra de Adriana. “Cores que se revelam na sombra e na luz. Formas que se mostram em sua força e sua delicadeza. E assim são as imagens que ressurgem em aquarelas registrando esses seus momentos intensos de contemplação e religação.”

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Graduada pela Escola de Belas Artes da UFMG, Adriana participou de festivais, salões e exposições em importantes instituições culturais mineiras, consolidando uma produção marcada pela pesquisa da cor e pela experimentação da aquarela como linguagem artística. A exposição fica em cartaz até 10 de setembro.

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