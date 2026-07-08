Você fala 'mineirês'? Dicionário de gírias e expressões de Minas
'Arreda', 'trem' e 'uai' são só o começo; descubra o significado de termos únicos do vocabulário mineiro e entenda por que falamos de um jeito tão próprio
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Quem nunca ouviu um "uai" e ficou na dúvida sobre seu significado? Ou se perguntou o que seria um "trem" que pode ser, literalmente, qualquer coisa? O dialeto falado em Minas Gerais, conhecido como mineirês, é uma das marcas culturais mais ricas do Brasil, repleto de expressões que encantam e, por vezes, confundem quem vem de fora.
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O jeito de falar do mineiro vai muito além do sotaque cantado e da supressão de letras no final das palavras. É um vocabulário próprio, construído ao longo de séculos, que reflete a identidade e a simplicidade de seu povo. Entender essas particularidades é a chave para uma imersão completa na cultura do estado.
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O que é o mineirês?
O mineirês é o dialeto característico de Minas Gerais, um conjunto de expressões, gírias e um sotaque inconfundível. Sua origem remonta ao português arcaico trazido pelos colonizadores, misturado a influências indígenas e africanas, que se consolidaram após o período do Ciclo do Ouro.
Por que o sotaque mineiro é tão característico?
A musicalidade do sotaque mineiro e o hábito de "comer" as sílabas finais das palavras, como em "pão de queij" quente, são traços marcantes. Essa forma de falar foi moldada pela diversidade cultural da região e pela vida rural, que preservaram formas de pronúncia mais antigas do português, criando uma identidade linguística única no país.
Além da pronúncia, o uso constante de diminutivos, como "cafezinho" e "logo ali", e a emenda de palavras, transformando "onde está" em "oncotô", conferem ao dialeto um tom afetuoso e acolhedor, que é uma marca registrada da hospitalidade mineira.
Dicionário de gírias e expressões mineiras
Para ajudar a decifrar o vocabulário local, preparamos uma lista com algumas das expressões mais comuns. Com ela, você não vai mais se perder em uma conversa e poderá até arriscar falar um pouco de mineirês.
Arreda: verbo usado para pedir licença ou que alguém se afaste. Significa sair do caminho, mover-se para o lado.
Trem: a palavra mais versátil do dialeto. Pode substituir praticamente qualquer substantivo, referindo-se a objetos, situações ou qualquer coisa que não se sabe o nome.
Uai: interjeição que serve para tudo. Pode expressar surpresa, espanto, concordância ou dúvida, dependendo do contexto e da entonação.
Nó: uma forma abreviada e popular de dizer "Nossa Senhora". É uma exclamação usada para demonstrar espanto ou surpresa.
Véi: uma maneira informal e comum de chamar alguém, similar a "cara" ou "mano" em outras regiões do Brasil.
Sô: contração da palavra "senhor", usada no final de frases para dar ênfase ou como um vocativo, geralmente em conversas informais.
Muquiço: termo usado para descrever um lugar muito bagunçado, sujo, desorganizado ou algo de qualidade duvidosa.
Dar um confere: significa verificar, checar ou conferir alguma coisa para garantir que está tudo certo.
Deu certim: expressão que indica que algo funcionou perfeitamente ou que um plano ocorreu como o esperado.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.