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POLÊMICA

Viih Tube comenta sobre polêmicas do reality 'As patroas'

A polêmica surgiu com o primeiro episódio, no qual funcionárias dela competem em um chamado 'desafio CLT'; nas redes, o público considerou as provas humilhantes

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Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
02/07/2026 16:35 - atualizado em 02/07/2026 16:35

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Viih Tube revela reviravolta em reality e explica:
Viih Tube revela reviravolta em reality e explica: 'objetivo era criticar a escala 6×1 de trabalho' crédito: Tupi

A influenciadora Viih Tube afirmou que as dinâmicas controversas de seu reality show "As patroas" foram roteirizadas com o objetivo de criticar a escala 6×1 de trabalho. Depois de receber uma onda de críticas pelo episódio de estreia, ela declarou que estava "tudo combinado" para gerar debate sobre a precarização das condições laborais.

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A polêmica surgiu com o primeiro episódio, no qual funcionárias do casal competem em um chamado "desafio CLT"; nas redes sociais, o público considerou as provas "humilhantes" para as participantes, que disputam prêmios como motos e bônus salariais.

Nesta quinta-feira (2/7), Viih Tube e Eliezer publicaram a segunda parte do programa, que mostra as funcionárias em um momento de "lavar roupa suja". A divulgação do novo capítulo, inicialmente prevista para sábado (4/7) , foi antecipada para aproveitar o engajamento gerado pela controvérsia.

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Em uma publicação, a influenciadora admitiu que, embora a intenção fosse chamar atenção para o tema, a repercussão foi maior que o esperado. "A gente queria a atenção de vocês, mas não imaginava tudo isso", afirmou Viih Tube ao justificar a antecipação do lançamento.

Tópicos relacionados:

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