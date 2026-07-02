Viih Tube comenta sobre polêmicas do reality 'As patroas'
A polêmica surgiu com o primeiro episódio, no qual funcionárias dela competem em um chamado 'desafio CLT'; nas redes, o público considerou as provas humilhantes
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A influenciadora Viih Tube afirmou que as dinâmicas controversas de seu reality show "As patroas" foram roteirizadas com o objetivo de criticar a escala 6×1 de trabalho. Depois de receber uma onda de críticas pelo episódio de estreia, ela declarou que estava "tudo combinado" para gerar debate sobre a precarização das condições laborais.
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A polêmica surgiu com o primeiro episódio, no qual funcionárias do casal competem em um chamado "desafio CLT"; nas redes sociais, o público considerou as provas "humilhantes" para as participantes, que disputam prêmios como motos e bônus salariais.
Nesta quinta-feira (2/7), Viih Tube e Eliezer publicaram a segunda parte do programa, que mostra as funcionárias em um momento de "lavar roupa suja". A divulgação do novo capítulo, inicialmente prevista para sábado (4/7) , foi antecipada para aproveitar o engajamento gerado pela controvérsia.
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Em uma publicação, a influenciadora admitiu que, embora a intenção fosse chamar atenção para o tema, a repercussão foi maior que o esperado. "A gente queria a atenção de vocês, mas não imaginava tudo isso", afirmou Viih Tube ao justificar a antecipação do lançamento.