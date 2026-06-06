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Cariúcha afirma ter sofrido racismo em shopping de luxo de SP

'A segurança só parou de me seguir porque viu quem eu era. Depois, a loja inteira veio tirar foto'

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Folhapress - Notícias
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Folhapress - Notícias
Repórter
06/06/2026 10:08 - atualizado em 06/06/2026 10:08

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Cariúcha relembra planos de abandonar a carreira após ser ‘cancelada’: “Meu mundo caiu”
A apresentadora do Superpop disse que estava bem vestida e usava um boné crédito: Observatório dos Famosos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cariúcha, 42, afirmou ter sofrido racismo em uma loja de um shopping de luxo no Morumbi, em São Paulo.

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A apresentadora do Superpop disse que estava bem vestida e usava um boné. "[Estava] acompanhada da minha secretária, que é uma mulher loira e branca. Nós entramos juntas na loja, ela ficou um pouco comigo olhando as roupas e, depois, foi para um lado, enquanto eu segui para o outro", contou no programa.

Segundo ela, nesse momento, a segurança do estabelecimento começou a segui-la. "A segurança me olhou, pegou o walkie-talkie e ficou cochichando com outra pessoa. No começo, pensei que era coisa da minha cabeça. Continuei andando, mas ela começou a me seguir".

"A situação começou a ficar estranha. Eu ia para um corredor, ela ia atrás. Eu mudava de direção, ela também. Depois, ela chamou outras duas seguranças pelo rádio. Naquele momento, tive a impressão de que seria abordada", afirma.

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A apresentadora disse que a situação mudou quando ela tirou o boné. "Quando as duas seguranças chegaram, eu tirei o boné, voltei e perguntei: 'Algum problema?'. Na hora, o pessoal da loja falou: 'Meu Deus, é a Cariúcha!'. Aí juntou uma multidão. Ela só parou de me seguir porque viu quem eu era. Depois, a loja inteira veio tirar foto".

Tópicos relacionados:

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