Marilyn Monroe: 100 anos de glamour, polêmicas e momentos marcantes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Em junho de 2026, o mundo celebra o centenário de nascimento de Norma Jeane Mortenson, a mulher que se tornou o mito eterno conhecido como Marilyn Monroe. Mais de seis décadas após sua morte, sua imagem continua a ser um dos símbolos mais potentes da cultura pop, um ícone de glamour, sensualidade e complexidade que transcendeu o cinema para se tornar uma lenda.

Mais do que um rosto bonito

Nascida em Los Angeles, nos Estados Unidos, Marilyn superou uma infância difícil para se tornar a estrela mais brilhante de Hollywood. No entanto, por trás da persona de "loira ingênua" que os estúdios criaram, havia uma mulher inteligente, ambiciosa e em constante luta por respeito e controle sobre sua própria carreira. Sua busca por papéis mais sérios e sua batalha contra os contratos restritivos da época revelam uma faceta de sua personalidade frequentemente ofuscada pelo brilho dos holofotes.

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Momentos que definiram uma era

A carreira de Marilyn é marcada por cenas que se imortalizaram na história do cinema e da cultura popular. Relembre algumas das mais icônicas:

O vestido branco esvoaçante: a cena do filme "O pecado mora ao lado" (1955), onde o vento do metrô levanta seu vestido, é talvez a imagem mais famosa e reproduzida de sua carreira.

"Diamonds are a girl's best friend": sua performance em "Os homens preferem as loiras" (1953), vestida de rosa e coberta de joias, definiu um padrão de luxo e poder feminino.

"Happy birthday, Mr. President": em 1962, sua performance sensual da canção para o presidente John F. Kennedy solidificou seu status como um ícone da cultura e da política da época.

Atriz premiada e empresária pioneira

O talento de Marilyn para a comédia era inegável e foi reconhecido pela crítica. Seu timing cômico e carisma lhe renderam o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Comédia ou Musical em 1960, por sua inesquecível atuação no clássico de 1959, "Quanto mais quente melhor". Cansada de ser subestimada, ela deu um passo revolucionário e, entre 1954 e 1955, fundou sua própria produtora, a Marilyn Monroe Productions, buscando maior controle artístico e financeiro sobre seus projetos – um ato de coragem e vanguarda para uma mulher na Hollywood daquela década.

Um legado que perdura

A vida de Marilyn Monroe foi tragicamente interrompida em agosto de 1962, aos 36 anos, deixando um vácuo na indústria e um mistério que alimenta teorias até hoje. Contudo, seu legado é imortal. Ela influenciou gerações de artistas, de Madonna a Lady Gaga, e continua a ser um ícone da moda, um símbolo de feminilidade e uma figura de estudo sobre a fama e suas consequências. Cem anos após seu nascimento, a estrela de Marilyn Monroe brilha mais forte do que nunca, provando que verdadeiras lendas nunca morrem.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.